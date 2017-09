Autrement dit

«Pour son créateur, Tintin a toujours été une jeune fille.»

- L'écrivain français Vincent Cespedes, qui a déclenché une tempête sur Facebook en partageant sa dernière analyse des albums de Hergé. Selon lui, Tintin est «une rouquine androgyne aux yeux bleus et vraisemblablement asexuelle». Il s'empresserait même de porter une jupe ou une robe dès que possible, comme dans Tintin et les Picaros (1955) et L'île noire (1932). Curieusement, ce n'est pas la première fois que la sexualité de Tintin et cie obsède les spécialistes. Il y a quelques années, un farceur avait publié une «biographie non autorisée» de Bianca Castafiore révélant qu'il s'agissait d'un homme répondant au nom de Fiorentino Casta. Mille millions de mille sabords, quels moules à gaufres, ces tintinophiles!

Source : Le Figaro

***