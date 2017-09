Autrement dit

Jean-Simon Gagné

La chute du meilleur ami des dictateurs Vos aviez des ennuis? Vous possédiez un casier judiciaire plus rempli qu'un centre commercial à la veille de Noël? Vous aviez accumulé quelques cadavres dans le placard? Pas grave. Pendant longtemps, la société de relations publiques Bell Pottinger était là pour vous aider à blanchir votre honneur. Sa distinguée clientèle comprenait notamment la famille Pinochet, les compagnies de tabac, la Banque HSBC, l'épouse du président syrien Bachar al-Assad et le dictateur de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko. Pourtant, à force de naviguer en eaux troubles, la société a fini par frapper un écueil. En Afrique du Sud, elle se retrouve au coeur d'une vaste sandale de corruption. On la soupçonne aussi d'avoir attisé les tensions raciales pour consolider le pouvoir du président, Jacob Zuma. Même chez les méchants, il y a des choses qui ne se font pas. Du coup, Bell Pottinger est menacé par la faillite. Elle vient d'être bannie de l'Association britannique des relations publiques et de la communication. Une chose très improbable, que les mauvaises langues comparent à l'expulsion d'un parrain de la mafia ayant négligé d'aller à la messe. Reste à savoir si, au tout dernier moment, Bell Pottinger réussira à blanchir sa propre réputation. Source : Le Monde ***

Le pourcentage

98 % Augmentation de la probabilité d'éprouver des troubles du sommeil, si vous regardez trois épisodes ou plus d'une série télévisée, juste avant d'aller au lit. Faut-il le répéter? Pour dormir d'un sommeil réparateur, rien ne vaut les vertus d'une interminable finale de curling, entre la Saskatchewan et le Kazakhstan... Source : Journal of Clinical Sleep Medecine, cité par Time ***

La citation

«Ils sont devenus fous» - David Rovira, maire de la municipalité de L'Espluga de Francoli, dans la région de Catalogne, en Espagne. M. Rovira fait partie des 712 maires que le gouvernement espagnol menace d'arrêter, s'ils participent à l'organisation du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, le 1er octobre. La Cour constitutionnelle espagnole a décrété le scrutin illégal. En y participant, les maires s'exposent à des accusations «de désobéissance, d'abus de pouvoir et de malversation de fonds publics». Source : Agence France-Presse ***

Le prix

3000 $ Prix de deux billets platine VIP pour assister à la conférence que donnera Hillary Clinton au Palais des congrès de Montréal, le 23 octobre, en lien avec la sortie de son dernier livre What Happened. Ce prix d'ami comprend les droits d'entrée, les places dans la première rangée et une rencontre en coulisses avec Mme Clinton, incluant une courte séance photo. Ne rouspétez pas. Avec les Clinton, tout a tendance à se monnayer. Sous la présidence de Bill Clinton, une contribution électorale particulièrement juteuse permettait de passer une nuit dans la célèbre chambre Lincoln, à la Maison-Blanche. Source : hillaryclintonbooktour.com ***

Le pourcentage

14 % Proportion des citoyens d'Islande qui présentent des signes de dépression. Un sommet en Europe. En comparaison, la déprime n'affecte que 4 % des Grecs, des Italiens, des Polonais et des Tchèques. Source : Daily Mail ***

Le pourcentage (2)

30 % En moyenne, c'est la proportion d'impôts que les contribuables les plus riches réussissent à soustraire au fisc, en Norvège, en Suède et au Danemark. Source : Harper's ***

Question éclair

Parmi les espèces menacées qui suivent, laquelle vient tout juste d'être ajoutée sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature? a) La girafe b) Le frêne blanc c) Le panda géant d) Le léopard des neiges e) La roussette noire, alias le renard volant des îles Maurice Réponse : b) Source : The Guardian ***

Le surnom

La chapelle blanche Surnom donné à un gigantesque bouchon (fatberg), qui s'est formé dans les égouts surchargés de l'est de Londres. Le monstre pèse 140 tonnes, soit le poids de 11 autobus à deux étages. Il est constitué d'un amas solide de graisse, de papier hygiénique, de condoms, de tampons et de choses dégoutantes qu'il vaut mieux ne pas énumérer ici. On croit qu'une équipe de huit personnes, travaillant sept jours sur sept, mettra trois semaines à le dissoudre. Normal. Le phénomène n'est plus exceptionnel. Les fatbergs coûtent désormais des sommes considérables aux grandes villes. Mais que ceux qui regrettent déjà la Chapelle blanche se consolent. Comme elle constitue l'un des plus gros spécimens jamais observés, le Musée de Londres se propose d'en récupérer un morceau. Pour la postérité. Alors, vous voilà rassurés? Source : The New York Times ***

La citation

«Un lapin, ce n'est pas un animal de compagnie; c'est deux kilos et demi de viande remplie de protéines et très faible en cholestérol» - Freddy Bernal, ministre de l'Agriculture urbaine du Vénézuéla, exposant sa dernière idée pour atténuer la crise économique : «l'élevage du lapin». Selon lui, le fait de percevoir le rongeur comme un animal sympathique constitue un «problème culturel». Rien de moins. L'opposition a aussitôt ridiculisé «le plan lapin». Elle a fait valoir que dans un pays qui manque de tout, même la broche pour construire un clapier est introuvable. Source : Reuters ***

Le pourcentage (3)

