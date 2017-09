Autrement dit

Au Pakistan, les talibans lancent une offensive de charme en publiant en anglais un magazine féminin baptisé Sunnat E Khola, en l'honneur d'une fidèle de Mahomet. Sur la couverture, on aperçoit une forme humanoïde recouverte d'un voile noir de la tête au pied, probablement une femme. En s'éloignant, la coquine dévoile - ô scandale! - la semelle de sa sandale gauche. Dans l'ensemble, le contenu du magazine alterne entre les appels aux armes et les conseils pour devenir l'épouse idéale. Signalons un article coiffé de la photo d'un petit garçon armé d'un lance-roquette. Il s'intitule Viens faire le djihad avec le petit moudjahid Omar. Mais comme il n'y a pas que la chasse au mécréant, dans la vie, les talibans dévoilent aussi leur petit côté sucré. On apprend que leur chef, Fazlullah Khorasani, ne s'est «jamais» mis en colère contre son épouse. Même lorsque lorsqu'elle «ne cuisinait pas assez bien»! Encore un peu, et on oublierait que le groupe a revendiqué l'attaque d'une école militaire à Peshawar (141 morts) et la tentative d'assassinat de la lauréate du prix Nobel de la paix, Malala Yousafzai. Apparemment, la publication du magazine en anglais vise à contrer l'influence de l'État islamique auprès du lectorat féminin urbain et éduqué. Comme l'explique un journaliste pakistanais, cité par Le Monde, «le marché du terrorisme est plutôt encombré ces jours-ci».

Source : NBC News

***