Autrement dit

- Anthony Scaramucci, alias la «sangsue», qui a été congédié de ses fonctions de directeur des communications de la Maison-Blanche, le 31 juillet. En tout, Monsieur aura survécu durant une dizaine de jours. Juste assez longtemps pour commettre un nombre record de gaffes et de dérapages. On se souviendra qu'il associait l'ancien chef de cabinet du président Trump, Reince Priebus, à un «schizophrène paranoïaque». Il avait aussi suggéré que Priebus était à l'origine de nombreuses fuites d'informations.

40 000

Nombre d'apparitions prétendues de la Vierge Marie à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, depuis juin 1981. Selon ses dévots les plus fanatiques, la Vierge y apparaît le 2 de chaque mois, au sommet d'une colline, avec la précision d'une horloge suisse. Une régularité suspecte, que le pape François a comparée à celle d'un facteur. «Je préfère la Madone mère de Dieu à la Madone chef de bureau de poste qui envoie des messages tous les jours», a-t-il expliqué. Mais qu'est-ce que le pape connaît aux affaires, je vous le demande? Chaque année, plus d'un million de personnes visitent la petite bourgade de Medjugorje, située au milieu de nulle part. Et ça, mes frères et mes soeurs, cela constitue un vrai miracle.

Source : Courrier international

