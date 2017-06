Autrement dit

Somme dépensée par les deux candidats lors de la récente élection partielle dans le 6e district de la Géorgie à la Chambre des représentants des États-Unis. Presque 200 $ pour chaque électeur. L'élection, la plus coûteuse de l'histoire de la Chambre des représentants, était perçue comme une sorte de référendum sur la présidence de Donald Trump. La candidate républicaine Karen Handel l'a finalement emporté, avec 51 % des suffrages. Mais si la tendance se maintient, on annonce un déluge d'argent sur les élections de mi-mandat, en 2018.

Température enregistrée dans la Vallée de la mort, en Californie, le 21 juin. En plein soleil, la chaleur du sol dépassait parfois 90 degrés Celsius. Mais il ne s'agit pas d'un record. Le 10 juillet 1913, le mercure y serait monté jusqu'à 56,7 degrés Celsius, la température la plus élevée jamais enregistrée sur la Terre. En Californie, on dit «qu'il fait si chaud, que les bornes-fontaines pourchassent les chiens pour les supplier de les arroser.»

8 tonnes

Poids de tous les gadgets et bidules technologiques contenus dans la Cadillac blindée que le président Donald Trump utilisera pour ses déplacements dans la ville allemande de Hambourg, lors du prochain Sommet du G20. Surnommée «The Beast», l'automobile est équipée d'un réservoir d'oxygène, pour permettre à ses occupants de survivre à une attaque chimique. Et quoi qu'il arrive, M. le président ne sera pas seul. Plus de 20 000 seront mobilisés pour le sommet, qui regroupera 19 pays et l'Union européenne, les 7 et 8 juillet.

Source : Der Spiegel