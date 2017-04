Autrement dit

Source: The New York Times

L'état de New York vient d'abolir les frais de scolarité dans ses collèges et dans ses universités, pour les étudiants dont la famille dispose d'un revenu inférieur à 100 000 $. Mais cela ne signifie pas que les études supérieures soient totalement gratuites, loin de là. En moyenne, les frais de scolarité (6470 $ par année) représentent le tiers des dépenses d'un étudiant à l'université. De plus, ceux qui bénéficient de la gratuité doivent s'engager à habiter dans l'état de New York, pour une durée équivalente à celle de leurs études.

