Autrement dit

Jean-Simon Gagné

Le Soleil Le Soleil (Québec) L'extrait: Envie de faire carrière comme joueur de football? Alors lisez ce morceau du «Grogan Toughness Meter», un hommage rendu à l'ancien quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Steve Grogan, dans le Boston Globe du 25 septembre 2003.



«Durant sa carrière de 16 années, le quart-arrière Steve Grogan a subi cinq chirurgies dans les genoux. Les chirurgiens lui ont aussi installé des vis dans une jambe, pour tenir en place la pointe du péroné qui s'était cassée. Pas de chance, l'os s'est cassé à nouveau durant une pratique. Au fil des ans, on signale aussi une vilaine fracture de la main droite, qui l'obligeait par la suite à tendre la main gauche, lorsqu'il rencontrait quelqu'un. Incorrigible, Grogan a joué durant une saison et demie malgré deux disques cassés dans la colonne vertébrale, à la hauteur du cou. Et la liste de ses blessures ne serait pas complète si on omettait quatre séparations des épaules et une opération pour réparer un tendon déchiré dans un coude. Après tout cela, il apparaît presque superflu de mentionner trois commotions cérébrales.» Source : The Boston Globe

Vrai ou Faux?

En déménageant l'équipe des Rams de la ville de Saint-Louis à celle de Los Angeles, en janvier 2016, le propriétaire Stan Kroenke a fait doubler sa valeur, qui est passée de 1,45 milliard $ à 2,9 milliards $ Réponse: Vrai.

Question-éclair

Reliez chaque citation à son auteur. A «Tom Brady m'a téléphoné. Il m'a dit : [...] "Tu es mon ami. Je vote pour toi."» B «Si vous en voulez à votre enfant, vous n'avez qu'à le convaincre de jouer au centre de la ligne défensive (nose tackle). Ou alors, vous l'envoyez s'amuser au milieu de l'autoroute. Ça revient à peu près au même.» C «Je suis un grand amateur de football, mais j'y penserais à deux fois avant de laisser mon fils y jouer.» D «Quelle est la différence entre un chiot de trois semaines et un journaliste sportif? Simple. Six semaines plus tard, le chiot finit par arrêter de gémir.» E «Je ne pense pas qu'il soit pertinent de commenter la politique d'immigration du président Trump, entre le deuxième et le troisième essai. Je pense que les gens voient le match du Super Bowl comme une trêve, un répit [de l'actualité]». *** 1 Barack Obama, ancien président des États-Unis 2 Bob Golic, ancien joueur de la NFL 3 Joe Buck, commentateur du réseau Fox, qui diffuse le Super Bowl de 2017 4 Donald Trump, président des États-Unis 5 Mike Dikta, ancien entraîneur de la NFL RÉPONSES : a : 4. b : 2. c : 1. d : 5. e : 3. Source : The New York Times

Le pourcentage: 34 %

Pourcentage de la population américaine qui préfère le football à tous les autres sports. Le baseball arrive au second rang, loin derrière, à 16 %. En 1985, le baseball et le football se situaient à égalité dans le coeur des Américains, avec 23 %. Source : Harris Interactive

La comparaison

Agrandir Andrew Luck (12) des Colts d'Indianapolis - photothèque le soleil Associated Press

En 2016, le joueur le mieux payé de la NFL, le quart--arrière des Colts d'Indianapolis Andrew Luck, a empoché un salaire de 30 millions $. Environ 623 fois le salaire moyen aux États-Unis (48 099 $) En 1968, le joueur le mieux payé de la NFL, le quart-arrière des Colts de Baltimore Johnny Unitas, a empoché un salaire de 200 000 $. Environ 36 fois le salaire moyen aux États-Unis (5572 $). Source : National Average Wage Index

La durée: 11 minutes

Temps moyen de jeu «actif» durant un match de football typique de trois heures. Environ 6 % du total. Le reste est accaparé par les arrêts de jeu, les caucus, le déplacement des chaines sur les lignes de côté, la mi-temps et les pauses publicitaires. Source : Forbes

La durée (bis): 2,6 ans

Durée moyenne de la carrière d'un joueur de football, dans la NFL. Il s'agirait d'une baisse de deux ans et demi, par rapport à 2008. En moyenne, les carrières les plus courtes sont celles des receveurs de passes, qui durent deux ans et deux mois. Les joueurs de ligne offensive s'en tirent mieux, puisqu'ils résistent en moyenne trois ans et huit mois. Comme par hasard, plusieurs avantages sociaux, notamment le fonds de retraite, ne sont accessibles qu'après quatre années de carrière. Source : Wall Street Journal

Le pourcentage (bis): 25 %

Proportion des citoyens américains qui croient que Dieu décide du résultat des matchs de sport. Si c'est le cas, Dieu a développé un faible pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, qui participent en 2017 à leur septième Super Bowl en 16 ans. Apparemment, le Très-Haut leur pardonne plusieurs affaires fort peu catholiques, notamment l'espionnage des signaux des équipes adverses, au début des années 2000. Source : PRRI Poll (janvier 2017)

La comparaison (bis)

Agrandir La performance de Beyoncé lors du spectacle de la mi-temps du 50e Super Bowl avait été acclamée par les critiques. AFP

118,5 M Nombre de téléspectateurs américains qui, le 7 février 2016, ont regardé à la télé-vision le spectacle de la mi-temps du 50e Super Bowl, mettant en vedette Coldplay, Beyoncé et Bruno Mars 111,9 M Nombre de téléspectateurs américains qui, le 7 février 2016, ont regardé à la télévision la portion «sportive» du 50e Super Bowl Source : Forbes

Question-éclair (Bis)

Parmi les propositions suivantes, une seule ne fait pas l'objet de paris officiels liés à la retransmission télévisée du match du 51e Super Bowl. Laquelle? A. Le nombre de fois que le nom «Trump» sera prononcé; B. L'oubli de mots par le chanteur country Luke Bryan, lors de son interprétation de l'hymne national; C. Le fait qu'un animateur prononce la phrase culte de la conquête de l'espace : «Houston, nous avons un problème»; D. La diffusion d'images montrant le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Tom Brady, en train de boire un verre de lait, qu'il tiendrait de la main gauche; E. La différence entre le nombre d'oiselets inscrits par le golfeur Tiger Woods durant la quatrième ronde de la Classique de Dubaï et le nombre de placements réussis par le botteur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre; RÉPONSE : d) Le pari serait perdu d'avance, puisque le quart Brady ne consomme aucun produit laitier. source : cbs.sports.com

Le moment: 28 octobre 1984

Agrandir Les joueurs des Giants de New York vident le contenu d'un contenant de Gatorade sur leur entraîneur Bill Parcells.

Date à laquelle les joueurs des Giants de New York ont vidé pour la première fois le contenu d'un contenant de Gatorade sur leur entraîneur Bill Parcells, à la fin d'un match. Vingt ans plus tard, le geste est devenu une tradition. PepsiCo paie désormais quelque 23 millions $ par année pour maintenir l'exclusivité du Gatorade sur les lignes de côté. On raconte que c'est le joueur défensif Jim Burt qui avait eu l'idée de la douche de Gatorade, pour se venger de l'entraîneur Parcells, qui le persécutait. Reste qu'en voyant le résultat, les dirigeants de Gatorade ont failli s'évanouir de bonheur, devant l'ampleur de la publicité gratuite. L'un d'entre eux se serait écrié : «Je pense que suis mort et que je me trouve au paradis.» Source : ESPN.com

Vrai ou faux? (BIS)