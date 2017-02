Autrement dit

Trey Parker, l'un des créateurs de la série d'animation américaine South Park, pour expliquer la décision de ne plus caricaturer Donald Tump. Selon Parker, les créateurs de la série ont dû se rendre à l'évidence. La fiction n'arrivait plus à rattraper la réalité...

Source : The New York Times

Somme exigée par des pirates informatiques qui avaient réussi à verrouiller à distance toutes les portes d'un hôtel, en Autriche. Le chic hôtel Romantik, situé dans les Alpes autrichienne, a dû payer la rançon en Bitcoins, une monnaie virtuelle difficile à retracer. Avait-il le choix ? À un certain moment, les pirates contrôlaient tout le système informatique, incluant la fermeture des portes et les réservations. L'établissement songe désormais à revenir au système de clés à l'ancienne, avec des portes-clés aussi gros que des balles de tennis. Après tout, grand-maman n'avait pas peur des pirates informatiques.

Proportion de la population des États-Unis qui n'a jamais vu une marmotte «en chair et en os». Par contre, à peine 8% des Américains croient vraiment à la légende voulant que si la marmotte voit son ombre, le 2 février, l'hiver durera encore six semaines.

Nombre de recettes d'encre invisible répertoriées par la CIA. La liste fait partie d'un lot de 13 millions de documents, mis en ligne par l'Agence, au début de l'année. Certes, vous n'avez pas nécessairement du nitrate de cobalt ou du sulfate de cuivre à portée de la main. De plus, l'écriture de messages microscopiques sur des timbres rouges nécessite un doigté certain. Pour l'espion pressé, on conseille plutôt cette recette archi-simple : «Trempez un cure-dent dans du lait entier et écrivez entre les lignes d'une lettre. Le message apparaîtra lorsque vous chaufferez le papier avec un fer à repasser.

Source : CIA Freedom of Information Act Electronic Reading Room