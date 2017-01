Donald Trump, en version acoustique

Jean-Simon Gagné

(Québec) CHRONIQUE / À la veille du discours d'investiture de Donald Trump, l'entourage du futur président faisait circuler toutes sortes de rumeurs. Monsieur allait s'inspirer de John F. Kennedy et de Ronald Reagan. Le ton allait être différent. Rassembleur. Le monde découvrirait un autre Trump. Plus digne. Plus vrai. Par moments, on se croyait dans une pub de la défunte crème antirides Second Début.