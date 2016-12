Le meilleur du pire de 2016

Source: Institut de recherche en informatique et en automatique (INRIA),

Proportion des textes partagés sur les réseaux sociaux que «l'expéditeur» ne prend pas le temps de lire. Le site satirique The Science Post a publié un article intitulé «70 % des utilisateurs de Facebook lisent seulement le titre des nouvelles sur la science avant de commenter». Le premier paragraphe du texte était compréhensible, mais le reste était rédigé en latin.

Besoin de gens enthousiastes pour «créer le buzz » autour de votre personne? Pas de problème. Des entreprises comme Crowd on Demand (États-Unis) ou Rent a Crowd (Grande-Bretagne) sont là pour vous. Leurs services vont de la location de partisans jusqu'à l'envoi massif de commentaires ou d'images sur les médias sociaux.

Source: The Independent (octobre)

Ne souriez pas. Le New York Times assure qu'il s'agit d'une tendance lourde, derrière laquelle se cache la volonté de se «réapproprier» les odeurs animales, à l'heure du «détachement technologique». L'arche de Noé n'a qu'à bien se tenir, avec l'apparition de lotions après-rasage aux odeurs de macaque, de panda, de rossignol et de rhinocéros.

Oubliez le parfum subtil de la violette ou de la lavande, bande de vilains nostalgiques que vous êtes. Voici venue l'ère des parfums qui cognent, symbolisée par l'avènement d'une eau de Cologne à l'arôme de castor, baptisée Beaver to Capture. Sitôt ouverte, la bouteille dégagerait même un fumet «poivré», «agrémenté de sueur froide».

Et le robot, que Monsieur avait rebaptisé Hannah, a répondu:

L'été dernier, un journaliste du New York Times s'est amusé à texter avec Xiaoice. «Tu es la seule personne qui clavarde avec moi», a-t-il écrit.

En Chine, 40 millions de personnes sont abonnées au service de compagnon virtuel Xiaoice. Toujours attentif et disponible, le service personnalisé répond à tous les textos avec une extrême gentillesse. Sauf si vous parlez de politique. Vous pouvez rebaptiser votre amie ou ami Banane en pyjama, Gilberte ou Jean-Guy, si cela vous chante. Mais la plupart des utilisateurs prennent les échanges très au sérieux. Le quart des gens lui auraient déjà écrit «Je t'aime».

Source: Institute for Policies Study (août)

Au rythme où vont les choses, les océans de la planète devraient contenir plus de plastique que de poissons aux alentours de 2100. Chaque année, environ huit millions de tonnes de plastique aboutissent dans les océans, soit environ 121 fois le poids du pont de Québec.

Source: American Academy of Ophthalmology (février)

Proportion de la population mondiale qui devrait être myope, en 2050. Les experts accusent les écrans et la diminution du temps passé à la lumière «naturelle». Aux États-Unis, de 1970 à l'an 2000, les cas de myopie ont augmenté de 66 %. Sans mauvais jeu de mots, les ophtalmologistes prétendent qu'ils ont vu venir le problème de très loin...

Source: résultat d'un sondage mené par le magazine Time auprès de 8000 enfants âgés de 8 à 14 ans et de leurs parents (mars)

Source: The Herald (juin)

- Je me présente comme maire, avait expliqué le politicien.

De juillet 2015 à juillet 2016, le site PolitiFact.com a vérifié plus de 200 affirmations du candidat républicain Donald Trump. Cela donne le classement suivant:

Réponse: a) Un journal algérien parle de la «proposition la plus saugrenue de l'histoire politique».

c) Les citoyens âgés de moins de 60 ans seraient obligés de faire une demi-heure de course à pied, chaque jour, afin d'augmenter la productivité.

Quelle solution étonnante a proposée la ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Mounia Meslem Si Amer, pour renflouer les caisses de l'État?

Différence salariale moyenne entre les hommes de petite taille et leurs concitoyens de plus grande taille, selon une compilation du British Medical Journal , à partir des données biométriques de 119 000 citoyens britanniques, âgés de 37 à 73 ans.

Sources: Fonds mondial pour la nature et revue Comment ça marche (août)

Humain le plus rapide du monde (Usain Bolt): 37,6 km/h

Vitesse moyenne sur les chaînes de production, dans les grands centres d'abattage et de transformation de volaille, aux États-Unis. Au printemps, une enquête d'Oxfam America a levé le voile sur les conditions de travail horribles dans cette industrie. Souvent, les employés doivent porter des couches faute d'avoir le droit à une pause-pipi. De plus, le taux d'accident y dépasse largement celui des chantiers de construction ou des usines de sciage. À la veille de la fête de l'Action de grâce américaine, le Washington Post a interpellé ses lecteurs: «Est-ce que votre dinde a été mieux traitée que les travailleurs?»

Mois consécutifs durant lesquels Richard Stewart, le maire de la ville de Coquitlam, en Colombie-Britannique, a porté le même complet bleu marine, dans toutes ses activités publiques, avant qu'on finisse par le remarquer. Monsieur voulait ainsi démontrer que la société est beaucoup plus sévère à l'égard de la tenue vestimentaire des personnalités publiques féminines. Il s'inspirait d'un lecteur de nouvelles australien, Karl Stefanovic, qui a porté le même complet durant un an, pour protester contre l'attention démesurée portée à l'habillement de ses collègues féminines.

Source: The Washington Post (mai)

Proportion des autochtones des États-Unis qui ne se sentent pas «insultés» par le nom Redskins (Peaux-Rouges), porté par l'équipe de football de Washington, dans la NFL. Depuis des années, une vaste campagne tente de faire modifier le nom de l'équipe, en signe de «respect» pour les autochtones. Apparemment, on avait oublié de demander leur avis.

Les rats sont chatouilleux

Vous ne posiez pas la question, mais ça ne fait rien. La science, ne reculant devant rien, propose une réponse. Oui, les rats sont chatouilleux. Très chatouilleux, même, selon une équipe de neurologues de l'Université de Humboldt, à Berlin. Lorsqu'une main gantée leur gratouille le ventre et le dos pendant 10 secondes, les rongeurs réagissent en produisant des ultrasons, que les scientifiques comparent au rire humain. Au bout d'un certain temps, les rats se mettent à ricaner et à bondir dans tous les sens, dès qu'ils aperçoivent une main gantée. Bref, une clientèle de rêve pour un humoriste...

Source: Science, cité par le New York Times (novembre)