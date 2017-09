Les femmes à la rescousse du PLQ et de la CAQ

(Québec) CHRONIQUE / Après avoir dégommé leurs hommes dans Louis-Hébert, libéraux et caquistes se tournent vers des femmes pour les représenter à l'élection complémentaire du 2 octobre. Question d'image : les femmes ont meilleure réputation en matière de harcèlement. Mais on aurait pu y penser avant dans ce petit monde de gars, où les femmes sont encore en minorité.

Cette affaire a relancé le grand débat sur la feuille de route des gens qui veulent représenter leurs concitoyens aux différents paliers de gouvernement. Il ne s'agit plus simplement d'avoir respecté la loi. Les candidats devront dorénavant avoir été des modèles au travail, à la maison, en vacances et même dans leur véhicule. Pas de place là pour la rage au volant... Ils ne doivent pas avoir de zones d'ombre, même dans leur vie personnelle.

Exemple : Julie Payette aurait-elle été nommée gouverneure générale du Canada si Justin Trudeau avait su qu'elle a été mêlée à un accident mortel et qu'elle a été accusée d'agression en 2011? Probablement pas, et certainement pas si l'étude de sa candidature était survenue pendant la publication des articles sur le sujet par le Toronto Star.

Pourtant, les enquêtes policières ont blanchi Mme Payette. Mais les premières manchettes sur ces faits avaient des allures de scandales et n'auraient jamais permis au gouvernement d'aller de l'avant avec sa nomination. La presse anglophone a finalement statué que ces histoires ne disqualifiaient pas Mme Payette. Mais les éditorialistes ont posé la question : Justin Trudeau avait-il été informé de ces évènements avant de recommander sa nomination? Le bureau du premier ministre a toujours refusé de répondre, ce qui laisse penser qu'on ne savait pas. Si c'est le cas, Mme Payette n'a pas affiché la transparence à laquelle les partis politiques et les gouvernements sont en droit de s'attendre dans leur recrutement de candidats ou les nominations à des postes publics.

C'est ce manque de transparence qui a coulé Éric Tétrault et Normand Sauvageau. Dans les deux cas, il est évident qu'ils n'ont pas tout dit aux gens chargés par les deux partis de vérifier leurs antécédents.

La leçon a porté : les vérifications des candidatures en vue des élections générales de 2018 seront beaucoup plus serrées. La première règle à suivre pour les candidats sera de tout révéler, de ne rien cacher ou maquiller.

L'impôt vous réclame de l'argent? Vous avez refusé de payer une pension alimentaire à votre ex? Vous n'avez pas complété la formation académique dont vous vous réclamez depuis des années sur votre CV? Vous avez déjà perdu votre permis de conduire? Vous avez déjà été traité pour un problème d'alcool, vous avez déjà beaucoup consommé, vous avez déjà été impliqué dans une petite bagarre nécessitant une intervention policière? C'est votre vie au complet qu'il faut déballer, parce que tout finit par se savoir en ce bas monde.

Et je ne vous ai pas encore parlé des traces laissées sur les médias sociaux. Êtes-vous certains que toutes vos photos, vos commentaires et vos blagues sur Facebook, Twitter et compagnie, sont à la hauteur de l'image de l'élu que vous désirez être? Si vous avez un petit doute, demandez-vous ce qu'on en dira dans les médias si tout cela devient public. Et surtout, prévenez le parti politique qui vous sollicite. Parce que si vous négligez de le faire, on vous laissera tomber sans ménagement lorsque vous ferez les manchettes avec vos folies de jeunesse et vos soirées trop bien arrosées.