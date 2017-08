Harvey, remaniement, migrants et sondages

• Le remaniement : il est difficile d'évaluer l'ensemble de l'oeuvre, mais on y retrouve très clairement l'intention du gouvernement Trudeau de faire des progrès significatifs dans le dossier autochtone. De nombreux politiciens s'y sont cassé les dents. Mais ne serait-ce que pour des raisons économiques, le gouvernement fédéral doit bouger : selon Statistique Canada, la population autochtone pourrait atteindre entre 2 millions et 2,6 millions de personnes en 2036, donc en moins de 20 ans. C'est une population plus jeune que la moyenne canadienne. Dans une société vieillissante comme la nôtre, ces peuples ont beaucoup à offrir si nous parvenons à leur offrir des services éducatifs et de santé mieux adaptés à leurs besoins et à leur réalité.

• L'ouragan Harvey : les dégâts sont déjà énormes et on n'en connaît même pas toute l'ampleur. Cette grande catastrophe naturelle pour des dizaines de milliers de personnes annonce des travaux de reconstruction tout aussi grands. La tristesse, c'est que les victimes devront payer plus cher pour reconstruire, à cause des tarifs à l'importation imposés par le gouvernement américain sur le bois d'oeuvre canadien. Le gouverneur du Maine, Paul Lepage, en a fait le rappel, lundi, à la réunion des premiers ministres et des gouverneurs de l'Est, réunis à l'Île du Prince-Édouard. Donald Trump visite les zones inondées jeudi. Peut-être finira-t-il par comprendre...

• Les migrants : les critiques ne sont jamais contents. Quand le Canada a ouvert ses portes aux réfugiés syriens, certains ont relancé leur campagne de peur en signalant qu'une bonne partie de ces réfugiés sont des musulmans. Cette fois, c'est l'afflux des Haïtiens à nos frontières qui dérange. Pourtant, ce sont des catholiques, et francophones par surcroît. De quoi se plaint-on? De la couleur de leur peau, peut-être?

• Les sondages : on a pris connaissance d'un coup de sonde favorable à la Coalition Avenir Québec en fin de semaine. Le parti de François Legault maintient sa deuxième place tout juste derrière les libéraux et peut même espérer former le prochain gouvernement. C'est un sondage sérieux, puisqu'il confirme une tendance lourde amorcée depuis plusieurs mois. Mais attention : il n'y a rien de pire que de se retrouver en position de tête trop tôt à l'approche d'une campagne électorale. Tout le monde vous tire dessus.

• Les 40 ans de la loi 101 : il s'est dit beaucoup de choses en fin de semaine sur le 40e anniversaire de la loi 101. Cette politique nous a fait faire de grands bonds en avant, notamment en francisant plusieurs générations de néo-Québécois. Mais le simple fait de parler français ne fait pas de vous un francophone si vous vivez en anglais et que vous ne connaissez pas la culture francophone de ce pays. Comme l'a écrit Nicolas Boileau, «vingt fois sur le métier, remettez votre ouvrage».

• Sir John A : faut-il retirer de l'espace public toutes les statues et tous les monuments érigés à la mémoire des politiciens qui ont eu des torts? La fédération des professeurs du cycle primaire en Ontario demande de le faire pour John A Macdonald à cause de ses politiques à l'endroit des autochtones. Je vous suggère que si on se lance dans cette direction, on n'en finira plus de retirer les statues et monuments. Laissons les historiens faire leur travail.