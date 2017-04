(Québec) CHRONIQUE / J'ai écouté les deux premiers épisodes de la série Canada, The story of us, en fin de semaine. Et bien franchement, je pense qu'on a poussé les hauts cris un peu trop rapidement. Je ne serais pas surpris d'apprendre que certains critiques aient basé leurs commentaires sur les reportages dans les médias, avant même d'avoir vu les émissions.

Premier constat : ce documentaire, pour ce que j'en ai vu, n'est pas l'histoire du Canada. C'est l'histoire de personnages qui ont marqué notre histoire. De Samuel de Champlain qui a fondé Québec, à Mathiew Bell qui a fait des Forges du Saint-Maurice le premier établissement industriel du Canada, l'approche est la même : ces hommes ont eu un rôle déterminant dans l'histoire du pays. Pierre Esprit Radisson et Médard Chouart des Groseilliers sont traités de la même manière à cause de leur rôle dans la fondation de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ce n'est pas l'histoire des coureurs des bois qu'ils y représentent.

Les lacunes sont nombreuses si on veut porter un jugement critique sur la valeur historique de cette série. On ne peut pas résumer l'histoire du Canada en ignorant Jacques-Cartier et Paul de Chomedey de Maisonneuve, en faisant fi de la fondation de Port-Royal en 1605, en oubliant l'importance stratégique de Louisbourg ou le drame de la déportation des Acadiens. Mais justement, cette série n'est pas un résumé de l'histoire du Canada. Le titre est mauvais. The story of us n'est pas «notre histoire», ce sont «des histoires».

Je ne comprends toutefois pas le Samuel de Champlain sale et barbouillé qu'on nous y présente. Ce n'est pas du tout l'image que l'on se fait de cet explorateur courageux et intelligent, versé dans la cartographie et les techniques de navigation. De plus, on a consacré un temps inutile à la tentative de rébellion de Jean Duval que Champlain a fait exécuter. On aurait dû privilégier les efforts diplomatiques remarquables du fondateur de Québec pour réconcilier les tribus autochtones qui se disputaient le commerce des fourrures.

Même chose pour la prise de Québec en 1759 par James Wolfe, que l'on résume trop rapidement à mon goût, comme si tout avait été réglé en 30 minutes. Mais bon : faire l'histoire de la Nouvelle-France dans un documentaire vidéo de 43 minutes, c'est un mandat impossible.

J'ai fait mes études en histoire, j'adore l'histoire, mais je ne suis pas un historien. J'ai toujours pensé que la meilleure façon d'intéresser nos jeunes à l'histoire, c'est de leur proposer des romans historiques ou des films et des documentaires basés sur l'histoire. Et ensuite de remettre ce qu'ils ont lu ou vu, dans le véritable contexte historique. Je ferais de même avec la série de CBC.

Ce que je retiens pour le reste, c'est que cette série reflète le désir des Canadiens anglophones de se donner l'identité forte et fière qu'ils admirent chez les Américains et qu'ils ont toujours enviée aux Québécois. «The story of us» montre un pays peuplé par des gens audacieux qui ont affronté des défis énormes pour créer ici un grand pays. Peut-on leur en faire le reproche? Ce serait le cas si on voyait du racisme dans cette série, mais ce n'est pas le cas, pour ce que j'en ai vu. J'ai quand même hâte de voir ce qu'ils vont faire de Louis Riel. Parce que ça, ce n'est pas très glorieux...

Alors avant de porter un jugement final et de demander des excuses à CBC, comme l'ont fait nos politiciens, je vous recommande d'aller voir et de vous faire une opinion. À elle seule, la photo est absolument remarquable. Et pour le reste, c'est comme au cinéma : on aime ou on n'aime pas, indépendamment de ce qu'en disent les critiques.