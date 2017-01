Les sautes d'humeur du président Trump

Honorée par ses pairs pour une carrière exceptionnelle, Mme Streep s'est lancée dans un long réquisitoire contre le président désigné. Sur un ton très émotif, elle a dénoncé le fait que Donald Trump s'est moqué du handicap du journaliste Serge Kovaleski du New York Times pendant sa campagne aux primaires présidentielles du Parti républicain. Le journaliste souffre d'une maladie articulaire qui limite le mouvement de ses bras.

À la surprise générale, Trump a répliqué à Meryl Streep dès dimanche soir sur Twitter, l'accusant d'être «une des actrices les plus surévaluées de Hollywood», et un «larbin» de Hillary Clinton. Il a également nié «pour la 100e fois», s'être moqué du handicap du journaliste. Lundi matin, CNN diffusait l'extrait vidéo de ses moqueries, qui ne laisse aucun doute sur son comportement irrespectueux. Et c'est devenu une habitude, sa conseillère Kellyanne Conway s'est portée à sa défense lundi matin, déclarant qu'il ne faut pas juger M. Trump «sur ce qu'il dit, mais plutôt sur ce qu'il pense avec son coeur...» Comme ridicule, il est difficile de trouver pire.

Que nous réserve l'avenir avec un président aussi imprévisible et intellectuellement malhonnête? Personne n'ose faire des prédictions tellement sa victoire nous lance dans l'inconnu. Mais ce qui est clair, c'est que si sa querelle de dimanche soir avec Meryl Streep ne prête pas à conséquence, il en sera autrement s'il se permet des folies de ce genre dans ses politiques étrangères. Marlin Fitzwater, l'ancien porte-parole de George Bush, a raconté dans ses mémoires à quel point les moindres propos du président sont suivis de près à l'étranger et dans les milieux financiers. S'il est une fonction où il est nécessaire de «tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler», c'est bien celle-là. Le proverbe vieux de 30 siècles, attribué à Salomon et que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, est plus pertinent que jamais avec des outils comme Twitter et un président désigné aussi impulsif.