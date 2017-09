La «dictature» des feux de circulation 

(Québec) CHRONIQUE / Gérer la circulation est un parfait microcosme de la vie en démocratie : une dictature du plus grand nombre, assortie d'une protection de droits des minorités.

Les minorités, ce sont les voitures ou piétons qui arrivent des rues secondaires et veulent accéder à la rue importante ou la traverser.

Ils finiront par avoir leur tour au feu de circulation, mais auront des temps de passage moins longs ou devront attendre leur tour plus longtemps.

Ainsi en est-il de la gestion des feux de circulation : un arbitrage des temps de passages entre la majorité et les minorités, pendant des cycles qui durent en général 120 secondes. Il faut décider comment répartir ces 120 secondes entre les usagers.

Le choix politique est facile à faire : donner plus de temps aux plus nombreux, donc aux grandes artères. C'est l'implacable logique de la démocratie.

On affine ensuite la recette en synchronisant les feux pour que la route «s'ouvre» devant le flot des voteurs qui avancent.

Québec a ainsi créé de nombreux tronçons de feux synchronisés qui améliorent (en théorie) la fluidité. Dans le jargon, ça s'appelle des «bandes vertes».

La difficulté est que la circulation n'est pas toujours constante et souvent imprévisible : accidents, intempéries, travaux, fériés, rentrées en classe chaotiques, etc.

«Chaque jour est une pièce de théâtre différente», illustre Youssef Dehbi, du service de circulation de la ville de Québec.

Les feux traditionnels ont une capacité d'adaptation limitée à ces imprévus. Sans compter que souvent, les bandes vertes se croisent, ce qui complique les arbitrages.

C'est ici que le «gestionnaire artériel» entre en scène.

D'ici la fin de l'année 2017, il aura «pris le contrôle» de 610 des 830 feux de circulation municipaux. 450 sont déjà reliés. Ce gestionnaire permet de programmer les feux avec plus de finesse selon les heures et les conditions de circulation prévisibles. Il aide à reconnaître des scénarios et à planifier des solutions.

Il permet aussi des interventions ponctuelles pour corriger des anomalies. Un humain peut ainsi décider de prolonger «artificiellement» un feu vert pour vider une côte, une artère ou un secteur anormalement congestionné.

Depuis le 9 juin, 514 interventions ponctuelles ont été effectuées avec le gestionnaire, dont 300 dans un contexte d'événement comme le Festival d'été.

Il n'était pas rare que le centre-ville soit encore encombré jusqu'à 2h du matin après les spectacles du soir. Cet été, l'effet combiné de l'action policière et du gestionnaire a permis de libérer le centre-ville à partir de minuit trente.

Les 214 autres ont été faites surtout dans les secteurs de Charest-Saint-Sacrement, Charest-Jean-Lesage-Des Capucins et Honoré-Mercier. Il est censé en faire bientôt davantage sur Laurier et dans le secteur Robert-Bourassa-Lebourneuf.

Une intervention faite au bon moment peut parfois avoir des effets bénéfiques pendant plusieurs minutes, voire éviter toute congestion à un feu en heure de pointe.

Il faut cependant être conscient que pour chaque décision de programmation des feux ou intervention ponctuelle, il y a des gagnants et des perdants.

Les piétons sont systématiquement parmi les perdants lorsque l'intervention ad hoc sert à dénouer un bouchon de circulation.

La performance du système pourra être mesurée par une baisse des indicateurs suivants, pas nécessairement dans cet ordre :

1. temps pour franchir un tronçon donné

2. Nombre de plaintes

3. Temps pour franchir une intersection

4. Longueur des files d'attente à une intersection

Québec a consacré à ce jour 10 millions $ au gestionnaire artériel et veut accélérer la cadence. 15 millions $ supplémentaires sont prévus. Le nombre d'employés va bientôt passer de 5 à 13.