La surenchère des autoroutes

Nous avons roulé sur de petites routes qui longeaient la mer, roulé jusqu'au bout de l'asphalte de la 138, survolé de grandes rivières, peiné sur les boulevards laids de villes utilitaires, roulé sur des autoroutes encombrées ou libres comme une plaine de taïga.

C'est vous dire que je n'ai rien contre l'auto et les autoroutes.

Je suis cependant ébranlé par ce que j'entends en cette fin d'été. Cette surenchère frénétique des politiciens locaux qui s'enflamment pour les autoroutes.

C'est à qui fera miroiter le plus d'asphalte : élargissements, allongements, nouvelle traversée du fleuve, etc.

Les élus nourrissent le mythe voulant qu'on peut ainsi soulager la circulation.

Les études et experts de partout dans le monde ont pourtant documenté depuis un demi-siècle l'échec de l'autoroute comme moyen de lutte à la congestion.

Après un bref répit, l'encombrement revient à la seule différence qu'on compte alors une voie de plus de congestion.

Les élus connaissent ces études, mais l'approche des élections municipales, de la partielle dans Louis-Hébert et d'une générale l'an prochain semble leur faire perdre leurs moyens.

Le ministre de la Capitale, François Blais, appuyé par son caucus et par le maire de Québec, vient de repousser les limites de l'incohérence.

Il parle de prolonger l'autoroute Félix-Leclerc vers l'ouest, comme par hasard dans Louis-Hébert. On croyait pourtant ce vieux projet enterré avec son époque.

Prolonger cette autoroute serait un encouragement à l'étalement urbain, comme le serait un troisième lien.

Quand il devient plus facile de rouler, les gens roulent plus, vont plus loin et la route s'encombre.

C'est contraire aux valeurs de santé publique et d'urbanisme durable auxquelles disent croire les élus. Il est décevant que des ministres issus de l'université (MM. Blais et Duclos), fassent si peu de cas de la science et lui préfèrent des mirages populistes.

Et ce n'est pas sur le ministre des Transports Laurent Lessard qu'on peut compter pour leur expliquer les choses de la vie.

On se croirait de retour aux belles années de Duplessis où les élections se gagnaient avec les routes.

On peut comprendre que des élus veulent éviter de déplaire à leurs électeurs (et à des animateurs de radio).

Mais est-ce nécessaire qu'ils animent eux-mêmes la surenchère? On s'attendrait plutôt à ce qu'ils calment le jeu et expliquent les limites et conséquences des projets autoroutiers.

On peut vouloir corriger des anomalies du réseau autoroutier et remplacer les ponts de béton qui s'effritent, comme on s'apprête à faire sur l'autoroute Henri-IV.

Mais on a l'impression que ces travaux tiennent davantage d'une stratégie d'élargissement des autoroutes.

«Il faut que ce soit trois voies de chaque côté, tout le monde s'entend là-dessus», a soutenu cette semaine le maire Labeaume. Il parlait de Robert-Bourassa, de Henri-IV et de Laurentienne.

Pas sûr que tout le monde s'entende autant qu'il semble le croire. Plusieurs voix discordantes se sont élevées ces derniers jours (Agnès Maltais, Québec solidaire, etc.)

Il y en aurait d'autres si on faisait davantage la pédagogie de l'autoroute et de l'urbanisme.

-----

Citant «tous les rapports dans le monde», le maire Labeaume a convenu cette semaine qu'il faudra bien un jour cesser d'élargir les autoroutes.

Pourquoi alors tant tenir à continuer et à encourager un troisième lien, puis Félix-Leclerc?

La chef de l'opposition, Anne Guérette lui reproche de manquer de vision. Je dirais surtout un manque de cohérence et beaucoup de stratégie partisane.

Équipe Labeaume craint de se faire dépasser dans l'accotement de droite par le nouveau parti Québec 21, favorable aux autoroutes et au troisième lien.

Elle tente de lui bloquer le passage en roulant à son tour sur l'accotement de droite.

-----

Pendant qu'elle flirte avec les autoroutes, l'administration Labeaume repousse à deux ans encore le choix d'un projet de transport en commun structurant.

Le maire invoque le besoin de bien analyser les idées émises lors des consultations publiques avant de soumettre un nouveau projet.

Va pour l'analyse, mais on voit mal que cela puisse prendre encore deux ans. Ce n'est pas comme s'il fallait tout reprendre à zéro.

Le projet de service rapide par bus (SRB) n'était pas parfait et il valait la peine de remettre le travail sur le métier.

Mais en tout respect pour les citoyens entendus, il n'y a pas eu d'idées inédites pouvant révolutionner le transport en commun.

La plupart des scénarios avaient déjà été envisagés (et écartés). Ça fait quand même plus de 15 ans que Québec planche sur des projets de tramway et de mobilité durable. On commence à savoir de quoi il retourne.

Les audiences publiques (et des sondages) confirment que les citoyens veulent un réseau de transport collectif servant mieux la périphérie.

L'orientation est donnée. Reste à peaufiner les trajets, confirmer le type de véhicules et choisir un nom autre que SRB.

Avec l'expertise dont dispose Québec, ça ne devrait pas être si sorcier. Ça doit bien pouvoir se faire en moins de deux ans. À condition de vouloir.