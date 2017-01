Les dernières réflexions de L'Allier

M me Mongeau se souvient avoir «descendu» Dufferin en auto avec lui, elle pestant contre les feux mal synchronisés, lui zen, admirant les sculptures et les voiles de bateaux sur le terre-plein.

À son départ de la mairie, Jean-Paul L'Allier a choisi de ne pas commenter le travail de M me Boucher et de Régis Labeaume. Pas même en privé avec son épouse.

J'ai compris que les chapitres sur sa vie de ministre et la période où il fut le délégué du Québec à Bruxelles étaient avancés. M me Mongeau juge cependant que ce «premier jet» est trop «brouillon» pour être montré tel quel, ne serait-ce que des extraits.

Elle a fini par rassembler et lire les notes que M. L'Allier dictait et faisait ensuite taper et mettre en page.

Des réflexions inspirées par sa vie professionnelle de ministre, de diplomate et de maire. Il y aurait parlé en outre de démocratie municipale, de conseils de quartier et de revitalisation des quartiers.

M me Mongeau me reçoit à son bureau du quartier Petit Champlain. On y a vue sur le fleuve et presque sur l'île d'Orléans où elle habite toujours la résidence familiale.

Il ne voulait pas d'acharnement, et continuer la bataille contre l'infection s'annonçait difficile et sans réelle chance de réussite.

«La réhabilitation du quartier Saint-Roch». Le texte est daté de 2008, mais s'il était dans sa serviette, c'est qu'il s'en servait encore. On y trouve des «phrases qui résument tellement bien ses efforts», décrit M me Mongeau.

«Il faut pouvoir faire la preuve rapidement du succès qui commence... il faut que les gens voient que c'est d'abord pour eux, les résidents du quartier, que l'on agit... et pour que les citoyens les plus sensibles au développement urbain y voient un projet gagnant.»

«Le quartier est devenu laid? L'urgence est de l'embellir en commençant par un geste spectaculaire qui montrera que la ville est là pour rester et qu'elle ne compte que sur elle-même pour réussir, mais avec la participation de la population, une population formée à l'opposition et à la résistance alors qu'on doit l'associer à la construction et à la revitalisation.»

«Y a-t-il une recette magique?... Je pense que oui, il y a une recette mais la magie s'appelle ici : faire de la vraie politique et laisser travailler les urbanistes, les architectes et les créateurs, miser sur la culture et se donner une vision d'avenir plutôt que de coller des projets sans liens qui visent à corriger le passé sans perspective d'avenir... et faire tout cela AVEC les citoyens concernés... C'est possible, on l'a fait et cela marche.»

Jean-Paul L'Allier, 6 novembre 2008