Le meilleur et le pire de 2016

L'année 2016 sous plusieurs angles: en objets, en coups de coeur, en caricatures, en photos, en percées scientifiques et en quiz. »

Je n'en fais pas l'événement de l'année, mais disons que ça a donné le ton; 2016 fut une année un peu morose, davantage marquée par les reculs, les cafouillages et les «non-événements» que par de véritables succès.

Le plus symbolique est sans doute le «non-retour» des Nordiques pendant que Las Vegas, pourtant partie en retard, obtenait une équipe. On s'y était préparés et ce ne fut pas le drame social que ça aurait été il y a trois ou quatre ans, au plus fort de la «folie bleue».

On vient cependant de comprendre que malgré les promesses du début, le nouvel amphithéâtre est condamné aux déficits tant qu'il n'y aura pas d'équipe de la LNH.

La Ville de Québec a ainsi signé son premier chèque de remboursement de loyer à Québecor et s'est résignée à inclure cette dépense dans ses budgets.

Le grand débat de cette année 2016 fut celui du troisième lien. L'idée traîne dans le paysage depuis 40 ans, mais jamais n'en aura-t-on parlé autant que cette année.

J'y vois un cri du coeur de citoyens exaspérés de la circulation et de l'impuissance des pouvoirs publics à les soulager. Comme si un troisième lien pouvait être la solution magique.

À cette exaspération se sont ajoutées la confusion et les contradictions des élus.

Et comme si ça ne suffisait pas, le maire de Lévis vient d'ouvrir la porte à un référendum sur le projet de SRB (service rapide par bus), projet qu'on croyait pourtant acquis.

M. Lehouillier voulait calmer les opposants au SRB, mais le résultat fut de semer un doute et de suggérer que le projet pourrait ne pas se réaliser. Et puis, question pratique, qui voterait à un référendum si c'est le Québec et le Canada qui paient la facture?

Le maire Labeaume a eu la bonne idée dans ses entrevues de fin d'année de réitérer son appui ferme au SRB. Ça mérite d'être souligné.

Après les ratés des ordures en 2015, ce fut l'année des ratés du déneigement. Québec l'a complètement «échappé» l'hiver dernier et à nouveau lors des premières chutes de neige de cet hiver.

Il est vrai que la météo de l'hiver dernier fut capricieuse, mais ça n'explique pas tout. On commence à mesurer les conséquences des réorganisations dans les services de proximité.

Je ne me souviens pas d'une année locale marquée par autant de cafouillages, d'essais-erreurs et de volte-face.

Le mot «girouette» est banni des échanges parlementaires à l'Assemblée nationale, mais pas des débats municipaux. L'année 2016 fut celle de la girouette à Québec: Olympiques, interdiction des pitbulls, troisième lien, Uber, camions de bouffe de rue, contrôle du développement dans les quartiers du nord, alouette.

Ces reculs ou hésitations sont parfois anecdotiques et sans conséquences (p. ex. les pitbulls); d'autres sont plus significatifs (PPU Ste-Foy, protection de l'eau potable, élargissement d'autoroutes, troisième lien).

On peut le dire maintenant: le départ de Sam Hamad, chassé du cabinet à cause d'une rencontre controversée avec Marc-Yvan Côté, a affaibli le poids politique et le leadership de Québec.

François Blais, qui a pris le relais comme ministre de la région, a un tempérament plus effacé et la recrue Sébastien Proulx (qui fait bien à l'Éducation) n'a pas le tirant d'eau que pouvait avoir M. Hamad.

La question demeure depuis quelques mois: le premier ministre prendra-t-il le risque de ramener M. Hamad et de s'exposer à de nouvelles critiques éthiques?

Les statistiques sur l'économie de la région de Québec continuent de faire l'envie, mais 2016 ne fut pas une grande année d'effervescence.

Beaucoup de projets immobiliers et de rénovations de centres commerciaux, mais rien pour frapper l'imagination, à moins que vous ne me disiez que l'annonce du retour d'IKEA dans un nouveau «mégacentre» vous excite à ce point.

Une des très bonnes nouvelles de 2016 (il y en a eu quand même!) est l'ouverture de nouveaux parcs et espaces publics et l'engagement des maires de Québec et de Lévis à continuer dans le même sens.

On salue ici le spectaculaire quai Paquet à Lévis, dont l'impact est aussi important que l'avait été la promenade De Champlain sur la Rive-Nord.

Par ailleurs, 2016 fut sans doute la meilleure année de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec depuis l'arrivée du maire Labeaume. La course à la direction a stimulé Démocratie Québec qui, jusqu'alors, avait souvent manqué d'unité, de tonus et de pertinence.

Les virages et décisions de l'administration Labeaume ont par ailleurs créé un «espace politique» pour l'opposition, ce qui met la table pour l'année électorale qui s'annonce.

À Lévis, la question ne se pose même pas, tant le maire Lehouillier semble en contrôle des idées et des forces locales.

Assez parlé. Voici ma revue de l'année 2016 à Québec.

En relisant celle de l'an dernier, je viens de m'apercevoir que j'avais promis de vous demander vos suggestions. J'avais oublié ma promesse. Peut-être suis-je plus politicien que je le pensais.

J'ai indiqué en caractères gras mes choix de réponse, mais les vôtres ne valent pas moins.

Bonne lecture et bonne nouvelle année à vous.

