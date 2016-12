Le Soleil, un pied de nez à la censure

On est en 1896 à l'époque des journaux d'opinion. Les textes ne sont pas neutres mais engagés. La mission du Soleil est d'ailleurs sans équivoque. Servir «l'intérêt de la bonne cause» en faisant contrepoids à «l'inondation des feuilles conservatrices». Concrètement, cela voulait dire que le nouveau journal, organe officiel du Parti libéral provincial et fédéral, ferait «tout» pour faire élire les rouges.

De méchantes langues pourraient prétendre que ça n'a pas changé. Le propriétaire actuel n'est-il pas un ancien ministre libéral à Ottawa et les précédents propriétaires, des amis de la famille libérale?

C'est un fait, mais la réalité est que Le Soleil n'est plus un journal engagé politiquement, sauf une fois au chalet (dans les pages éditoriales au moment de certaines élections)!

Le journal a officiellement pris ses distances avec le Parti libéral à partir de 1948 avec la venue d'un nouveau propriétaire.

Dans sa couverture quotidienne de l'actualité, le journal d'aujourd'hui cherche à équilibrer les points de vue sans prendre parti. L'expression d'opinions est (théoriquement) réservée aux chroniques et éditoriaux.

Près de la moitié de la une de l'édition du 28 décembre 1896 était consacrée à des publicités locales, empilées en colonnes comme des petites annonces.

Grande vente de parfums, de souliers, de vêtements mode. Vingt-cinq douzaines de gants de Kid valant 1,00 $ réduits à 49 cents. Annonce d'immobilier et d'entreprises offrant du financement hypothécaire.

La Compagnie Chinic de la côte de la Fabrique offre sa «quincaillerie de ménage et de luxe»; une liste de marchands où trouver le cognac Jockey Club.

Pas de publicité d'équipements électroniques ou de voitures (on est en 1896) mais W.A. Ross de la rue Saint-Paul propose ses charrues et bouilloires en acier, ses engins «Champion», pelles à cheval et coupe-légumes.

La plupart des commerces qui s'annoncent ont pignon sur la rue Saint-Joseph ou dans le Vieux-Québec. On y trouve parfois le numéro de téléphone du commerce, qui n'a en ces temps-là que trois chiffres.

Le Soleil d'aujourd'hui n'a plus à lutter contre la censure religieuse. Ni contre les offensives d'adversaires politiques pour lui nuire. La défense de la liberté d'expression et de l'accès à l'information reste cependant un enjeu quotidien. Il suffit de rappeler les débats de cette fin d'année 2016 sur la saisie de matériel journalistique et d'un ordinateur de journaliste. Ou l'espionnage de téléphones cellulaires de journalistes par la police avec la bénédiction de juges de basse et de haute cours.

Dans un de ces cas, la chasse aux sorcières a été enclenchée après le téléphone d'un maire (Coderre) au chef de police, ce qui suggère que la politique garde les médias à l'oeil. Sans parler des efforts incessants pour contrôler les messages et limiter l'accès aux sources d'information. Les médias se sont affranchis des curés, mais la liberté de presse reste par moment fragile et limitée.

Le Soleil papier a tenu 120 ans. Un exploit qui suscite fierté et nostalgie à la fois. Chaque fois que nous soufflons ainsi les chandelles, c'est l'occasion de vous dire merci de continuer à nous lire.

(1) Les informations historiques du texte et du tableau sont tirées de Le roman du Soleil, Louis-Guy Lemieux, Septentrion, 1997, 297 pages; du Dictionnaire de la censure au Québec, Fides, 2006; et de l'édition du Soleil du 28 décembre 1896