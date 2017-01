Un 3 janvier dans l'Histoire

«Entre la vie que l'on vit et celle que l'on sent, que l'on devine, que l'on voit de loin, il y a cette frontière invisible (tracée autour de l'homme), telle une porte étroite où les images des événements doivent se faire aussi petites que possible pour entrer en nous.» (Robert Musil, Les Désarrois de l'élève Toerless)