Les actualités express

Un homme de 75 ans est décédé vendredi après-midi en Beauce après avoir fait une chute d'une structure en hauteur. Le triste événement est survenu vers 15h45 sur la rue des Roitelets, à Saint-Joseph-de-Beauce. La chute serait accidentelle, et l'hypothèse d'un malaise n'est pas écartée, précise Stéphane Tremblay, de la Sûreté du Québec. Des enquêteurs et techniciens du service d'identité judiciaire étaient sur place vendredi soir. La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail n'aurait pas été appelée sur les lieux. Il ne s'agirait donc pas d'un accident de travail. Camille B. Vincent

La Sûreté du Québec a révélé l'identité du jeune homme décédé vendredi matin à Shannon. Il s'agit d'Isaac Fréchette, 21 ans. Originaire de Nicolet, l'homme a perdu la vie après une violente collision survenue vers 6h avec un camion cube à l'angle du chemin de la Bravoure et de la rue Matapédia. Le conducteur du camion cube, un homme de 58 ans de Shannon, a quant à lui subi de graves blessures. Une autopsie sera effectuée sur le corps d'Isaac Fréchette afin de déterminer si l'alcool pourrait être en cause dans l'accident. Camille B. Vincent

Le premier ministre Justin Trudeau compte parmi les nombreuses personnes ayant pris la parole, samedi matin, à Toronto, aux funérailles du député fédéral Arnold Chan. M. Chan, l'élu libéral de la circonscription de Scarborough-Agincourt, en Ontario, a succombé plus tôt ce mois-ci à un cancer, à l'âge de 50 ans. Plusieurs députés ont été désignés porteurs honoraires de son cercueil, dont le conservateur Erin O'Toole et le ministre de l'Immigration, Ahmed Hussen. Le maire de Toronto, John Tory, et la première ministre ontarienne, Kathleen Wynne, ont également assisté à la cérémonie. Justin Trudeau l'a décrit comme «l'un des membres les plus honorables de cette Chambre des communes». Arnold Chan a appris qu'il souffrait d'un carcinome du nasopharynx peu de temps après son élection lors d'une élection complémentaire en 2014. Après l'arrivée au pouvoir des libéraux, en 2015, il avait été désigné leader parlementaire adjoint. L'année suivante, en mars, il a révélé que le cancer était réapparu. Le député avait fait un appel ému à ses collègues, en juin dernier, les invitant à relever le niveau des débats à la Chambre des communes. La Presse canadienne