Les actualités express

La Ville de Québec organise en fin de semaine, au coût de 300 000 $, deux jours de festivités gratuites pour inaugurer la place Jean-Béliveau devant le Centre Vidéotron. Les festivités seront lancées samedi par une exposition hommage à Jean Béliveau et des conférences sur l'ancienne vedette des Canadiens qui a donné son nom au parc, mais aussi sur les 120 ans du Parc de l'Exposition et d'Expo-Cité, des rencontres avec les artistes Jean-François Cooke et Pierre Sasseville ainsi que les architectes du futur Grand Marché, Pierre Thibault et Jérôme Lapierre. Des prestations musicales d'artistes locaux, des matchs de hockey à trois contre trois mettant en scène d'anciens joueurs des Nordiques et des Remparts de Québec, un jeu d'échecs géant et la présence de camions de cuisine de rue compléteront la programmation. Le stationnement sera gratuit sur le site toute la fin de semaine. Ian Bussières

***