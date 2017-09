Sur le radar cette semaine

Légalisation de la marijuana

Le comité parlementaire de la santé de la Chambre des communes étudie à compter de lundi le projet de loi C-45 sur la légalisation de la marijuana. Le lendemain, c'est au tour du gouvernement du Québec à poursuivre et conclure sa consultation régionale sur l'encadrement du cannabis à Gatineau.

Projet de loi C-49

Le comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités de la Chambre des communes étudie à partir de lundi le projet de loi C-49. Selon le gouvernement fédéral, celui-ci vise à donner des outils aux consommateurs pour tenir les transporteurs responsables de mauvais traitements subis.

Tragédie de Lac-Mégantic

La sélection des jurés au procès de trois hommes relativement au déraillement d'un train qui a causé la mort de 47 personnes à Lac-Mégantic en 2013 s'amorce lundi au palais de justice de Sherbrooke.

Commission Chamberland

La Commission d'enquête sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques poursuit ses audiences publiques pour la présentation des mémoires à compter de lundi.

Caucus du PLQ

Après ceux du Parti québécois, de la Coalition avenir Québec et de Québec solidaire, c'est au tour des députés du Parti libéral de tenir leur caucus présessionnel. La rencontre se déroulera jeudi et vendredi à Val-d'Or.

Recensement et revenus

Statistique Canada rend publiques, mercredi, des données tirées du recensement concernant le revenu pour le pays, les provinces et territoires ainsi que les municipalités.

Scandale libéral... en Ontario

Le procès de deux anciens cadres supérieurs du Parti libéral de l'Ontario, Pat Sorbara et Gerry Lougheed, accusés de corruption électorale, se poursuit cette semaine. La première ministre de la province, Kathleen Wynne, devrait témoigner mercredi.

Camp du Canadien

Signe que l'automne approche : la période d'entraînement du Canadien de Montréal s'amorce jeudi. Première étape : les examens physiques et médicaux. Les hommes de Claude Julien tiendront trois matchs intra-équipe, dont un au Centre Bell, dimanche. Auparavant, joueurs et entraîneurs pourront se détendre lundi en participant au tournoi de golf annuel pour la Fondation du Canadien pour l'enfance.

Gémeaux et Emmy

Fâcheuse coïncidence? Le secteur de la télévision au Québec et celui des États-Unis récompensent dimanche leurs artisans et têtes d'affiche. La cérémonie des Gémeaux qui se déroulera à Montréal sera animée par Jean-Philippe Wauthier et Éric Salvail. Les Emmy, eux, seront remis en Californie. Le gala sera animé par Stephen Colbert.