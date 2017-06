Sur le radar cette semaine

La Presse Canadienne

Maintenant que les parlements de Québec et d'Ottawa se sont placés en mode hibernation (si quelqu'un veut inventer un mot équivalent pour le sommeil estival, nous sommes preneurs), où l'équipe de Sur Le Radar tournera-t-elle son regard fureteur? Plusieurs choix s'offrent à elle : la scène judiciaire à cause des «exploits» de vilains garnements québécois à l'étranger, le conflit commercial américano-canadien sur le bois d'oeuvre et le recrutement des joueurs autonomes dans la LNH.