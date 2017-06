Les actualités express

Un homme retrouvé inconscient près du site du Rockfest à Montebello, en Outaouais, samedi matin, a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ). La victime, un homme dans la soixantaine, a été découverte inerte au sol sur la rue Notre-Dame, près de l'entrée du Rockfest, vers 11h, a indiqué le sergent Daniel Thibeaudeau. «Les secours sont arrivés sur place et ont pratiqué des manoeuvres de réanimation. L'homme était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été transporté dans un centre hospitalier où malheureusement son décès a été constaté», a expliqué le porte-parole de la SQ. Il n'y a pas d'élément criminel de prime abord, a signalé la SQ. Une enquête sur ce qui a provoqué le malaise fatal du festivalier sera effectuée. L'identité de l'individu n'a pas été dévoilée par la police samedi après-midi puisque les membres de sa famille n'avaient pas encore été informées de la situation. Le Rockfest accueille à sa 12 e édition quelque 130 groupes du 22 au 25 juin. Plus de 200 000 entrées ont été dénombrées l'année dernière. La Presse canadienne

C'est une marina Saint-Roch complètement revampée et presque méconnaissable qui a été inaugurée, samedi, aux abords de la rivière Saint-Charles, en présence du maire Régis Labeaume. Les jeunes familles étaient nombreuses pour profiter de la piscine, du grand carré de sable et des autres nouvelles installations éphémères, dont la confection avait été confiée à l'organisme La Pépinière. Les camions-restaurants Les Recettes Paumées et Food Fighters 54 étaient sur place, samedi après-midi, et des DJs se sont relayés aux platines en soirée. Le projet d'aménagement de la marina Saint-Roch a été rendu possible par un investissement de 175 000 $ de la ville de Québec, qui y voit un projet-pilote pour un plus vaste projet d'aménagement des berges des quatre rivières urbaines traversant Québec. Guillaume Piedboeuf