Les actualités express

La police de Québec et le commissariat des incendies de la Ville de Québec étaient de retour jeudi sur les lieux de l'incendie qui a éclaté lundi soir dans un bâtiment de la rue Franklin, dans le quartier Saint-Sauveur. «De nouvelles informations reçues font qu'on pousse un peu plus l'expertise des lieux», explique l'agent Étienne Doyon de la police de Québec. C'est dire, sans le dire, qu'il y a des raisons de croire à l'implication potentielle d'une main criminelle, d'où la nécessité d'approfondir la scène pour y trouver d'éventuels indices. Le feu avait pris naissance vers 9h20 lundi. Il n'y avait qu'un seul occupant à l'intérieur du bâtiment en rénovation qui abritait autrefois la quincaillerie Rona Charles N. Paquet. Le résident avait tenté d'éteindre le feu avec un extincteur, sans succès. Au total, 80 pompiers ont combattu le brasier. Jean-François Néron

L'animatrice de Salut Bonjour Week-end , Ève-Marie Lortie, se joint à l'équipe du FM93 et agira à titre de journaliste et de coanimatrice dans l'émission Le Retour de Gilles Parent , à compter du 5 septembre. Se disant «emballée» par ce nouveau défi professionnel, cette dernière a expliqué dans un communiqué que la radio a été son «premier coup de foudre professionnel» et que l'automne s'annonce prometteur, notamment avec la campagne électorale municipale. «Je donnerai aussi mon point de vue sur les sujets amenés par les gars [...]» Elle continuera en parallèle son travail à Salut Bonjour Week-end ». Normand Provencher

Un festival consacré au metal se tiendra à l'Anti du 28 au 30 septembre. Baptisé nordiQC, l'événement musical gravitera autour du groupe Enslaved, qui célèbre ses 25 ans. Les Norvégiens monteront sur scène à deux reprises, en plus de participer à des tables rondes. Leur séjour les mènera même à réenregistrer certaines de leurs pièces au Laboratoire audionumérique de recherche et de création (LARC) de l'Université Laval, en vue d'un documentaire retraçant leur carrière, sur lequel planchent les cinéastes canadiens Vivek Venkatesh et David Hall. Le guitariste d'Enslaved, Ivar Bjørnson se produira aussi avec sa formation expérimentale Bardspec. À cela s'ajouteront, pour les premières parties, des groupes de metal extrême québécois, dont Cantique Lépreux, Hiverna et Eos. Une diffusion du documentaire-concert Blekkmetal est également prévue. Pour plus d'info, on consulte le grimposium.com/nordiQC. Nicolas Houle