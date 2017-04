Les actualités express

L'enquête origine-destination, qui permet de dresser un portrait des déplacements dans la grande région de Québec, sera finalement menée à l'automne 2017. Le ministère des Transports du Québec en a fait l'annonce mercredi, se félicitant de la participation des villes de Québec et de Lévis, en plus des partenaires habituels que sont la Communauté métropolitaine de Québec, le Réseau de transport de la Capitale et la Société de transport de Lévis. Cette grande enquête, habituellement réalisée tous les cinq ans, demande aux citoyens d'où ils partent et où ils se rendent, par quel moyen et pour quels motifs. Cela permet de dresser des tendances et d'orienter le développement des transports. Plus de 38 000 ménages seront invités à y participer cette année. L'exercice était dû pour 2016, mais a été reporté pour des questions méthodologiques. Les dernières données disponibles datent de 2011 et ont été publiées seulement en 2014, alors que les débats liés aux transports sont nombreux dans la région. Annie Morin

