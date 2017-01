L'épicurien

Le Soleil (Québec) La terrasse de la Barberie

Voilà un endroit où se côtoient des avocats en complet-cravate et des coureuses en espadrilles. L'été, la lumière du soleil couchant est atténuée par le feuillage de grands arbres. Le quartier Saint-Roch s'y révèle dans toute sa diversité avec une oeuvre d'art et une autoroute en guise de paysage. Une petite fringale? Tu as le droit d'apporter ton lunch ou de te faire livrer une pizza. Avec de la chance, ce sera le soir où un restaurateur proposera des grillades cuites sur le barbecue. La bière n'en sera que meilleure. Michèle LaFerrière ***

Les alcôves de l'Auberge Saint-Antoine

Je passerais mes hivers dans l'une de ces alcôves aménagées perpendiculairement au café-bar Artéfact. J'aime leurs étagères longilignes pleines de livres, leurs foyers, leurs canapés et leurs fauteuils ensevelis sous les coussins. J'aime ces jours de tempête et de grand froid qui incitent à prolonger l'heure de l'apéro dans ce boudoir intime. Quand les stores sont baissés, j'oublie où je suis, je me fiche que le fleuve soit à côté, j'ai envie de tout éteindre et, oui, de me faire servir comme une comtesse de Downton Abbey en pied de bas. Michèle LaFerrière ***

Le bar Sainte-Angèle

Qui sait où c'est? Car la porte qui mène à l'intérieur est austère... Seul un petit écriteau au-dessus de celle-ci indique où se cache ce mystérieux bar. Ce qui frappe le plus en cet endroit, c'est l'intimité qu'il offre. Les soirs de spectacle, les rythmes jazz enlacent tout le monde venu prendre un verre. Les lumières tamisées, la caisse enregistreuse datant d'une autre époque, les boiseries et l'odeur ambiante de l'alcool... tout contribue à ce que la musique vous fasse léviter. Coup de coeur : la carte des cocktails! Jean-Frédéric Moreau-Montreuil ***

L'Épicerie J.A. Moisan

«Maman, est-ce qu'on va à mon épicerie?» Même si je ne me connaissais aucun lien de famille avec cette institution de la rue Saint-Jean, j'aimais aller fouiner à travers ses rayons. Sentir son odeur, regarder pendant de longues minutes les vieilles boîtes en métal alignées sur les étagères. J'aime encore aller flâner chez Moisan, avec cette même excitation enfantine, voir que certaines choses ne changent pas, ne bougent pas. Comme faire un pas de côté dans la frénésie du monde. Mylène Moisan ***

Le Café Au Temps Perdu

Il y a dans ce bar de l'avenue Myrand quelque chose qui me séduit à chaque visite. Une ambiance surannée, une faune bigarrée de 17 à 77 ans issue des milieux universitaire et collégial, un service enjoué, les hot-dogs européens extra choucroute. Les photos d'artistes sur les murs, les Bogart, Brel et Brando, ajoutent à l'ambiance. Pour une entrevue, c'est ma place. Et pour savoir ce qui se passe dans le quartier, les propriétaires Mario et Claude Lambert ne sont jamais loin pour vous jaser ça... Normand Provencher ***

Les bassins derrière Le Café du monde

Agrandir Les bassins derrière Le Café du monde

Les après-midi de canicule, direction Vieux-Port. Depuis plusieurs années, nous passons des heures à nous prélasser sur le quai, le long du corridor du Littoral. Derrière le Café du monde, on se trempe les pieds dans les bassins bordés de graminées. Les enfants enfilent leur maillot, traînent leur serviette comme à la plage. Une petite soif? La cour arrière du Festibière y a élu domicile, vend des jus, de la sangria et de la bière locale. Alexandra Perron ***

La Terrasse de l'Aquarium

Agrandir La Terrasse de l'Aquarium

Par une belle journée ou soirée d'été, il n'y a pas de lieu plus agréable que la terrasse du restaurant de l'Aquarium du Québec pour prendre un verre. Avec un panorama superbe sur le fleuve Saint-Laurent, les ponts et la Rive-Sud, la vie semble y suspendre son cours... Éric Moreault ***

Le Krieghoff

Agrandir Le Kreighoff

Le Kreighoff fait partie de ces cafés typiques de Québec où il fait bon manger, boire et discuter dans une atmosphère chaleureuse et relax. J'y ai fait des entrevues mémorables - les lieux prêtent à la détente et la confidence. Ce sont de précieux moments. Éric Moreault ***

L'Épicerie de la rue Couillard

Agrandir L'Épicerie de la rue Couillard

L'épicerie de la rue Couillard, c'est mon feel good dépanneur. Qu'on soit du coin ou touriste, il y a là de quoi se bricoler un pique-nique dans le Vieux-Québec et ramener quelques belles trouvailles à la maison. Sandwichs, chocolat, bière, huile d'olive... C'est plein de bons choix. Au-delà de la bouffe, il y a quelque chose dans l'exigüité des lieux, le décor chaleureux et le service sympathique qui donne envie de sourire et de parler au voisin. À croire qu'on y vend aussi des bons sentiments. Annie Morin ***

Le Marché du Vieux-Port

Agrandir Le Marché du Vieux-Port Photothèque Le Soleil

Quand j'étais petite, mes parents partaient de Saint-Jean-Chrysostome pour aller faire des courses au Marché du Vieux-Port. Ma mère est Française, a toujours aimé l'ambiance des halles, la fraîcheur des produits. Elle y avait ses habitudes, qu'elle m'a transmises. Pour moi, le Marché, c'est en même temps la marina, les touristes, la rue Saint-Paul toute proche. Une sortie parfaite. Reste à voir ce qui en restera après son déménagement vers ExpoCité. Alexandra Perron ***

Les Salons d'Edgar

J'aime l'ivresse des fins de nuit des Salons d'Edgar, rue Saint-Vallier, à cette heure où le temps s'est depuis longtemps arrêté. J'aime la théâtralité du décor clair obscur, les lumières qui s'égarent sur les draperies et les tapisseries sombres, le feu dans le foyer, la lenteur des parties de billard où on parle davantage que l'on joue, pendant qu'Elvis chante Blue Christmas à tue-tête. J'aime les rires et la mystique de ces salons sortis d'un autre siècle. Je ne vois pas d'autre lieu qui, pour moi, puisse incarner aussi bien la fête. François Bourque

Le Buffet de l'Antiquaire

Agrandir Le Buffet de l'Antiquaire Le Soleil, Patrice Laroche