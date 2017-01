Coup de coeur: l'île d'Orléans

Le Soleil (Québec) L'anse à Petit

Je regarde vers l'est, les cheveux au vent, profitant de la marée basse pour m'asseoir au bout des roches. J'ai cinq ans. Et j'attends l'arrivée d'un grand voilier, le Gloria, premier de plusieurs à se pointer à Québec en cet été 1984. Je l'aperçois enfin, sorti de sa cachette, derrière le quai de Sainte-Pétronille. Coup de foudre instantané. Pour ces engins des mers, mais surtout pour cet endroit d'où je m'émerveille, l'anse à Petit. Située au bout de la rue Gagnon (MA rue!), elle offre une vue à plus de 180 degrés de Saint-Michel à Beauport. Pour ceux qui aiment le calme... et le vent. Jean-Nicolas Patoine ***

Saint-François-de-l'Île-d'Orléans

Pour moi, l'accès au fleuve Saint-Laurent à partir du quai fédéral et la plage de Saint-François, sur l'île d'Orléans, symbolise la grande évasion. Certainement l'endroit à proximité de Québec où j'aime le plus me rendre pour réfléchir, me retrouver. De la rive, la côte de Charlevoix au loin, les îles de Montmagny au large. Tant d'aventures possibles à l'horizon. J'ai souvenir d'un retour à terre dans la tempête, après une virée en kayak de mer au large de la Grosse Île. D'intenses heures à pagayer avec un ami précieux. Pendant que le Saint-Laurent déferlait avec puissance sur nos petites embarcations et que le temps semblait s'arrêter, Saint-François était cette oasis qu'il fallait absolument regagner. Depuis, l'émotion est restée. Jean-Sébastien Massicotte ***

La pointe ouest de l'Île

Ah... Voilà une autre bonne raison d'aimer mon île d'Orléans natale. La grève de la pointe ouest offre un panorama tout simplement unique. Rien n'échappe au regard : l'embouchure du fleuve, le cap Diamant, l'entrée de la rivière Saint-Charles, les rives de Beauport... Par temps chaud, l'été, au son des vagues, j'adore m'asseoir sur le muret, crème glacée à la main, et regarder le coucher de soleil. Romantique, non? Bien sûr... et je ne suis pas le seul à le savoir! La place est courue, mais l'atmosphère est détendue. Tout le monde a les yeux rivés sur le paysage. Jean-Frédéric Moreau-Montreuil ***

La chocolaterie de l'île d'Orléans