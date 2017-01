Coup de ceur: la rivière Saint-Charles

Le Soleil (Québec) Le parc de l'Anse-à-Cartier

C'est l'été, vous avez des enfants et vous ne pouvez pas aller au 5 à 7 avec les collègues? Le parc de l'Anse-à-Cartier, à Limoilou, est le meilleur compromis en ville. Certaines fins d'après-midi, on dirait que tous les parents du quartier s'y sont réunis pour jaser en regardant leur marmaille s'éclater dans les jeux d'eau ou dans les modules de jeu. On peut même rester pour souper sur une table à pique-nique, à l'ombre d'un grand arbre, avec vue sur la rivière Saint-Charles. Ou se laisser aller à une partie de pétanque jusqu'au coucher du soleil. Marc Allard ***

Pagayer sur la Saint-Charles

Un après-midi de canot ou de kayak sur la rivière Saint-Charles devrait être une prescription obligatoire à quiconque veut décrocher. Quel bonheur de pagayer sur des kilomètres le long du parc linéaire. En plus de voir dans cette activité estivale un beau moment à partager avec ma soeur, grande adepte du secteur, il y a un quelque chose de particulièrement réjouissant à constater qu'on peut pratiquer une telle activité à quelques minutes du centre-ville. Valérie Gaudreau ***

Le parc Chauveau

Le parc Chauveau, c'est une oasis de campagne en ville. Un lieu bien caché, faut-il ajouter : on ne suspecte jamais, lorsqu'on roule sur l'Ormière, qu'un si bel endroit vient faire contrepoids à la froide succession de commerces de toutes sortes installés sur le boulevard. L'hiver, on y marche, on sort les raquettes ou les skis de fond, mais à mon sens, c'est l'été que la magie opère à fond, le temps d'un pique-nique le long de la Saint-Charles, qu'on se surprend à achever les pieds dans l'eau ou parfois, même, en pêchant! Nicolas Houle ***

Les berges de la Saint-Charles

Juste au bout de ma rue, un petit bout de paradis urbain entre la passerelle qui mène au parc Victoria et le pont des canards. Les berges de la Saint-Charles sont un terrain de jeu quatre saisons pour les enfants, pendant que marcheurs, cyclistes, triporteurs, coureurs, poussettes, fondeurs et chiens défilent à vitesses diverses. Je me suis risqué sur la glace à notre arrivée dans le quartier, il y a six ans. Une fois. Il serait temps de faire revivre une vraie patinoire sur la rivière en plein centre-ville. Olivier Bossé

Le cimetière Saint-Charles

Le cimetière Saint-Charles - je précise : le vieux cimetière - est un des plus beaux parcs de Québec. Bordé par la rivière Saint-Charles, suivant la rue Saint-Vallier Ouest, ses allées d'arbres matures incitent à la promenade et à la réflexion. Les passants peuvent aussi marcher à la rencontre des grandes familles ayant façonné l'histoire de la capitale, au hasard ou en utilisant la nouvelle application mobile qui situe les disparus célèbres. Si on oublie la mort un peu, le slogan du cimetière dit tout : «Une oasis de verdure pour un repos ultime.» Annie Morin ***

La crique à Wendake