 Du neuf dans votre application 

Ce qui change ? La section Dernière heure, votre fil de nouvelles en continu qui vous tient informé de l'actualité en temps réel, est désormais accessible beaucoup plus facilement, en un clic.

Pourquoi ce changement ? D'abord, parce que vous nous l'avez demandé. La section Dernière heure est vite devenue la plus consultée de notre application mobile. On y revient plusieurs fois par jour, afin de découvrir les derniers développements de l'actualité, d'ici et de toutes les régions du Québec grâce aux salles de nouvelles de Groupe.

D'où l'idée de vous y donner accès plus rapidement, dès votre écran d'accueil.

Comment ça marche ? Simple. Chaque matin, dès 4h, en ouvrant votre application, vous découvrirez comme d'habitude votre édition du jour. Un condensé du plus pertinent de l'actualité préparé par les salles de nouvelles des six quotidiens de Groupe Capitales Médias. Vous êtes de plus en plus nombreux à épouser ce rituel de lecture. Et nous entendons bien continuer d'enrichir l'expérience, section par section.

Une fois lue votre édition, il vous suffit de revenir à l'accueil et d'activer le mode «En direct» en cliquant sur l'icône tout en haut de votre écran. C'est la nouvelle manière d'accéder au fil Dernière heure.

Une fois en mode «En direct», à chaque fois que vous rouvrirez votre application pendant la journée, que ce soit sur tablette ou sur téléphone, vous découvrirez les nouvelles les plus fraîches au premier coup d'oeil. LA nouvelle de l'heure, maintenant, directement.

Vous souhaitez revenir à votre édition régulière ? En un clic, vous voilà de retour à l'accueil, où vous retrouvez en plus de votre édition du jour nos archives, des spéciaux «En vedette» et vos articles sauvegardés.

Au fond, ce sont deux applications en une que nous vous offrons désormais, avec la possibilité de passer d'une à l'autre facilement, rapidement, intuitivement.

Nous sommes convaincus que ce changement rendra l'expérience encore plus simple, notamment sur téléphone intelligent où vous êtes de plus en plus nombreux à vous informer.

Le Dernière heure restera la meilleure façon de rester en tout temps branché sur l'actualité qui vous concerne.

Si vous lisez encore ceci, c'est que vous n'avez toujours pas effectué la mise à jour de votre application. Allez-y, et faites nous part de vos commentaires.