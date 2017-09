 La grande aventure du Soleil en numérique 

(Québec) Envie de voyager dans le temps? Ça tombe bien, car plusieurs anciens numéros du Soleil peuvent désormais être consultés en ligne, sur le site de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec ( banq.qc.ca ). Pour le moment, seules les éditions publiées de 1972 à 2006 sont disponibles. Mais quand tout sera complété, environ 1,5 million de pages du journal auront été numérisées. Plus de 120 ans d'histoire à explorer.

Désormais, la numérisation permet de réaliser des recherches très précises. Par exemple, une recherche sur le mot «racisme» peut vous emmener en août 1986. Plus précisément, à l'époque où l'arrivée par bateau de milliers de réfugiés tamouls soulevait une vague d'hostilité, à travers le Québec et le Canada. Dans un dossier publié le 23 août 1986, Le Soleil prend soin de démentir plusieurs fausses nouvelles qui circulent à leur sujet. À Québec, une émission de ligne ouverte les a accusés de transporter le virus du sida. Une autre a prétendu qu'ils ont passé des jours à se prélasser à l'hôtel Reine-Elizabeth de Montréal. Chiffres à l'appui, Le Soleil démontre aussi que l'aide sociale n'accorde pas de traitement de faveur à ces réfugiés.

Soyons sérieux. Jusqu'à tout récemment, pour consulter les anciens journaux, il fallait s'en remettre à la lecture de microfilms, sur des machines préhistoriques qui rugissaient plus fort qu'un ours des cavernes. Souvent, les plus belles découvertes relevaient du pur hasard.

Quarante ans plus tard, on cherche encore lequel...

Signalons aussi que les relations tendues entre les journalistes et le gouvernement du Québec ne datent pas d'hier. En septembre 1973, Le Soleil accuse ce dernier «d'entretenir auprès des fonctionnaires une psychose de la collaboration avec les médias d'information. Menacés plus ou moins ouvertement de diverses sanctions, les fonctionnaires mêmes les plus volubiles hésitent à parler à coeur ouvert. L'information est donnée au compte-gouttes.»

D'ici 2019, la Bibliothèque et les Archives nationales du Québec (BAnQ) prévoient numériser plus de 40 000 éditions du Soleil, réparties sur 121 ans. Si on les empilait les unes sur les autres, leurs versions papier formeraient une colonne de plus de 30 kilomètres de haut.

«Pour l'instant, les archives numérisées se limitent à la période allant de 1972 à 2006, explique Tristan Müller, directeur de la numérisation de la BAnQ. L'ensemble devrait être complété d'ici un an et demi. Plus on remonte dans le temps, moins les journaux sont volumineux. Alors la numérisation est plus rapide.»

Le Soleil ne constitue que la pointe de l'iceberg. Jusqu'ici, la BAnQ a numérisé environ 300 journaux et publications, sur un total qui dépasse 6000. Faites le calcul. «Au rythme actuel, il nous reste plus de 100 ans de travail,» concède Tristan Müller.

Parmi les publications déjà numérisées, signalons le journal L'Électeur, l'ancêtre du Soleil, paru de 1880 à 1896. Une occasion de relire un journaliste comme Arthur Buies, avec son style décapant qui n'épargnait rien ni personne. À preuve, cette phrase célèbre, qu'il dédiait aux habitants de Québec, sa ville adorée. «La nature ayant fait de Québec un roc, ses habitants l'ont creusé et en ont fait un trou.»