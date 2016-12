Retour sur 2016

C'est devenu une tradition. Pour raconter l'année à Québec, chacun de nos photographes fouille dans ses appareils et vous propose ses meilleurs clichés de l'année, à commencer aujourd'hui par Yan Doublet. Découvrez la crème dans notre édition papier, et des bonus dans notre application pour tablettes et téléphones intelligents.

Autre tradition dont on ne se lasse jamais : l'année en caricatures. On ne s'en lasse pas, car Le Soleil compte sur un des meilleurs de la profession, André-Philippe Côté. D'ici le 31 décembre, il réunit ses caricatures les plus parlantes autour des sept grands thèmes qui l'ont beaucoup occupé sur sa table à dessin.

Nous revisitons cette année la tradition de conte de Noël, avec un défi à l'échelle des six journaux du Groupe Capitales Médias : le conte à relais. Marie-Ève Martel de La Voix de l'Est lance l'histoire dans le premier chapitre. Un journaliste de La Tribune prend le relais et écrit le chapitre suivant. Et ainsi de suite jusqu'à Mylène Moisan, qui a accepté le projet de clore le conte le 31 décembre. Une histoire, six chapitres, six journalistes, six illustrations par nos caricatures. Ça commence aujourd'hui!

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, un très joyeux temps des Fêtes avec vos familles et vos proches. Merci de continuer de choisir Le Soleil. Québec le fait depuis 120 ans. Ça aussi, nous le soulignerons entre Noël et le jour de l'An.