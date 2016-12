 Projet Clic: lumières de Noël 

Le Soleil

Chaque vendredi de 2016, nous avons invité nos 8700 abonnés sur le réseau social Instagram à relever un défi photo. Leur récompense? Voir leur oeuvre publiée ici même, semaine après semaine. Cette fois, nous voulions une mosaïque des plus féériques images de lumières de Noël. Et c'est le cliché de @manucoveney qui est a été sacré coup de coeur. Bravo à lui ainsi qu'à @sandra.angers.b et à @claudegi03!