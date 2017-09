Des réalisations esthétiques et durables

Durafibre est une entreprise établie à Saguenay, mais rayonnant partout en province. Elle a bâti son expertise dans le domaine de la conception et de la fabrication sur mesure de balcons, marches, patios, limons, contremarches et structures diverses en fibre de verre.

Que vous souhaitiez vous faire construire un nouveau balcon aux formes arrondies avec garde en aluminium et écrans d'intimité, que vous désiriez ajouter à votre aménagement un comptoir extérieur ou que vous préfériez seulement recouvrir une structure existante en béton, l'équipe chevronnée se fera un plaisir de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.

Un investissement payant

Utilisée au Québec depuis plus de 60 ans, notamment dans la construction des coques de bateaux, la fibre de verre est un matériau ultrarésistant, non poreux et imperméable. Elle résiste également à la moisissure, est réparable et ne demande aucun entretien ce qui en fait un produit de choix pour les structures extérieures.

Sur le long terme, il s'agit sans nul doute d'un produit offrant un rapport qualité-prix difficilement égalable. Les possibilités de création qu'offre la fibre de verre sont de surcroît quasi infinies.

Chez Durafibre, les techniques de production permettent de réaliser des projets de toutes les formes: rectangulaire, ronde, demi-lune, etc. On peut aussi sélectionner la couleur de notre fibre de verre parmi une vaste sélection de coloris. Plusieurs antidérapants allant de léger à un niveau industriel sont également offerts.

Comme chaque projet est unique, l'équipe compte sur l'expertise de concepteurs et designers. L'entreprise, qui est aussi entrepreneur général, possède également sa propre équipe d'installateurs certifiés par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).

Elle peut ainsi mener à terme des projets complets comprenant patio, rampes, murs d'intimité, escaliers, colonnes décoratives et plus encore.

Renseignez-vous pour obtenir une soumission. Il est toujours temps de faire de votre projet une réalité!