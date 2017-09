Des condos haut de gamme en milieu de villégiature

Vous êtes à la recherche d'une nouvelle propriété qui saura répondre à vos besoins de confort et de praticité tout en vous offrant un environnement naturel d'une grande beauté. Ça tombe bien! Claveau et Fils, fier de 70 ans d'expertise dans le domaine de la construction, propose actuellement des condos haut de gamme sur deux sites enchanteurs de la région.

Les Habitations Cépal

L'entreprise a lancé, au printemps dernier, la phase quatre des Habitations Cépal qui comprend un total de cinq condominiums. De ce nombre, deux sont toujours disponibles.

Il reste également deux unités libres dans la phase un de ce projet unique sis en plein coeur de la nature, à deux pas de la Rivière-aux-Sables.

«On parle de condos luxueux variant entre 1400 p2 et 1900 p2 de superficie. On y retrouve des planchers chauffants, des comptoirs de granite, des plafonds de neuf pieds de hauteur, l'air conditionné; tout est d'une grande qualité», affirme Stéphane Truchon, directeur vente et construction pour Claveau et Fils.

Domaine du Quai

Toujours dans l'optique de proposer des condominiums luxueux en milieu propice à la détente et aux loisirs en plein air, l'entreprise régionale offre aussi des unités du côté de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, au Domaine du Quai.

Là encore, l'équipe de Claveau et Fils s'est assuré de concevoir des habitations qui sauront surpasser les attentes des futurs propriétaires.

Ainsi, les huit condos rendus disponibles au printemps dernier, dont sept sont toujours sur le marché, mettent de l'avant des matériaux haut de gamme et possèdent des caractéristiques qui en font des résidences modernes, confortables et bien pensées.

À aire ouverte, les unités sont aussi généreusement fenestrées afin d'ouvrir l'espace vers l'extérieur. Leur architecture contemporaine comprend même une vaste terrasse arrière avec vue sur le Lac Saint-Jean.

Deux modèles de condos sont offerts, soit un situé au rez-de-chaussée, d'une superficie de 1200pi2 , et un second sur deux étages totalisant 1665 pi2.

Les résidents auront accès à un quai pour les bateaux en plus d'être à deux pas de la piste cyclable. Avec le lac Saint-Jean comme toile de fond, les amateurs de plein air seront comblés.

Plusieurs terrains toujours disponibles

En plus de ses projets du côté de Cépal et de Métabechouan-Lac-à-la-Croix, le constructeur offre toujours quelques terrains du côté de Saguenay. Dans le quartier des Joyaux, secteur Jonquière, ce sont six terrains pour jumelés et immeubles à quatre logements qui sont en vente, alors que pour le quartier des Sorbiers, dans l'arrondissement de Saint-Ambroise, trois terrains sont toujours disponibles.

Pour plus d'information, visitez le claveauetfils.ca ou contactez Stéphane Truchon au 418 817-4828.