Le noir Fonte : magnifique, raffiné et élégant

Vous avez envie rafraichir votre décor? Osez le noir Fonte! Cette couleur plus foncée inspire la détente. Elle ramène à l'essentiel offre un répit aux préoccupations du quotidien.

Selon les experts en couleur de Sico, la peinture noire met en valeur une parfaite combinaison d'élégance à la fois moderne et intemporelle. Sur le plan du design, cette couleur sobre offre une grande polyvalence, un atout souvent négligé.

«Fonte convient parfaitement aux adeptes du bricolage en quête d'un espace bien établi duquel se dégage un sentiment de confort et de bien-être, en commençant par le choix de la couleur de peinture », selon Mylène Gévry, Directrice marketing pour Sico, une marque de PPG. « Difficile de passer outre cette couleur qui procure à une pièce une certaine noblesse ou une simplicité en raison de sa polyvalence.»

Comment agencer le noir?

Alors que le noir retient à lui seul l'attention, les experts en couleur Sico recommandent de l'agencer à une variété d'autres teintes. Superposez cette riche et profonde couleur nocturne avec une sélection tendance de neutres plus doux, comme le rose millénial Orchidée vanille (6188-21), une teinte de muscade comme Rome Antique (6231-63), un brun-gris comme Gris remarquable (6212-31) et un blanc chaud comme Zen (6222-11) pour un style sobre et paisible.

Pour un effet spectaculaire, combinez la couleur Fonte avec un bourgogne foncé comme Vin de Venise (6082-85), une demi-teinte de gris comme Gris industriel (6212-52), un beige doux comme Dunes du Gobi (6194-42) et un blanc cassé comme Coriandre moulue (6218-21). Agencée à des accents de cuivre ou dorés, cette palette de couleurs dégagera une impression d'élégance et d'opulence.

Un choix qui fait l'unanimité des stylistes en couleur

Chaque année, Sico réunis des styles en couleur de PPG des quatre coins du globe pour établir la couleur de l'année. Pour 2018, la couleur noir Fonte (6173-83). a été unanimement sélectionnée par plus de 20 stylistes en couleur de PPG à travers le monde qui se spécialisent dans différents secteurs, dont les appareils électroniques de consommation, l'architecture, l'automobile et l'aérospatiale. Ces experts étudient, entre autres, les besoins des consommateurs, les tendances dans les matériaux de construction et en décoration afin d'effectuer une prévision de couleur qui fera écho chez les consommateurs et qui reflètera leurs comportements.

«La couleur Fonte de Sico s'harmonise parfaitement aux différents matériaux de construction actuels et aux accessoires de maison noirs que nous voyons présentement sur le marché. Des indémodables fenêtres noires aux appareils de cuisine noir mat, cette couleur s'accorde merveilleusement aux éléments de design modernes ou traditionnels», souligne Mylène Gévry.

«Le noir est souvent négligé et sous-estimé lors du choix de couleur de peinture pour la maison, mais sa capacité à épurer, à modérer et à ajouter de l'intensité à un espace en fait le choix idéal », selon Misty Yeomans, Directrice marketing couleur, Sico. « Cette couleur apporte réconfort et quiétude à toute pièce, créant un refuge dans lequel se retirer de notre société exigeante et sans cesse connectée. De plus, sa capacité à s'agencer avec d'autres teintes en fait un choix attrayant dans le domaine de la décoration intérieure.»

Pour découvrir la richesse et la profondeur de la couleur Fonte, rendez-vous chez un détaillant Sico près de chez vous. Vous pouvez aussi consulter le site Web de Sico (www.sico.ca) pour profiter de judicieux conseils afin de créer un décor au style recherché qui mettra en vedette cette couleur tendance.

Source : SICO