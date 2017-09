Redonnez un air pimpant à votre maison pour l'automne

(EN) Si vous croyez que le printemps est le seul moment de l'année pour faire un grand ménage, détrompez-vous. Après les affreux traitements qu'ont supportés votre maison et vos principaux espaces de vie tout au long de l'été humide au cours duquel se sont succédés barbecues, maillots pleins de sable, taches de gazon, animaux aux pattes sales et équipements de sport souillés, l'automne est le moment parfait pour recréer un environnement propre. Alors que les feuilles commencent à tomber, faites en sorte que votre famille s'épanouisse dans une maison bien propre grâce à ces quelques conseils.

Passez l'aspirateur sur toutes les surfaces

Les chances que votre intérieur ait connu un niveau élevé de circulation (avec des passants pas toujours propres) sont grandes, donc ravivez l'éclat de votre maison en faisant un nettoyage en profondeur. Avec les aspirateurs centraux BEAM, cette corvée se transforme en une tâche ménagère légère et non pas en exercice d'haltérophilie ou en course à obstacles. Grâce au boyau léger et aux accessoires ergonomiques, passez facilement d'une tâche à une autre, d'un étage à l'autre, du plancher au plafond, et sans oublier les escaliers.

Nettoyez votre frigo

Entre les plateaux de poulet grillé, les pichets de limonade et les kilos de melons d'eau tranchés, votre frigo a probablement fait des heures supplémentaires au cours des derniers mois et il pourrait bien avoir besoin d'un rafraîchissant nettoyage d'automne. Essuyez toutes les tablettes avec des lingettes désinfectantes, jetez les vieux condiments et utilisez du bicarbonate de soude pour éliminer les odeurs.

Organisez le garage pour qu'il soit sans danger pour les enfants

En été, il est fréquent que l'on réserve aux adultes certaines corvées et certains projets à exécuter. Puisque la plupart des projets de rénovation et de jardinage tirent à leur fin, rangez les produits toxiques, comme la peinture et le diluant à peinture, les herbicides et les insecticides, les engrais et l'essence, dans des armoires hautes ou des coffres à outils verrouillables, hors de la portée des enfants. Utilisez des tablettes solides pour ranger les solutions de nettoyage et les fluides pour véhicules.