Le Creuset Inox au service des chefs aguerris

La réputation des cocottes Le Creuset n'est plus à faire. Depuis 1925, le nom Le Creuset est associé à une longue tradition de constance et d'authenticité. La marque emblématique, qui a su inspirer de nombreuses générations au moyen de produits de première qualité illustrant parfaitement la durabilité, une esthétique classique et un savoir-faire éprouvé, offre désormais, une gamme de produits en inox qui plaira assurément aux cuisiniers qui recherchent la performance.

Le mariage de matériaux d'exception, d'un rigoureux savoir-faire et d'une efficacité inégalée a fait de l'acier inoxydable Le Creuset une véritable référence en matière de qualité dans sa catégorie. Aujourd'hui, l'acier inoxydable Le Creuset est devenu un point de repère pour les chefs aguerris. Conçue sans compromis afin de satisfaire les normes incomparables qui accompagnent la tradition Le Creuset, cette gamme primée a pavé une nouvelle voie dans le marché des ustensiles de cuisson.

Reconnue par les chefs professionnels et amateurs, Le Creuset a fait ses preuves en réinventant les ingrédients principaux qui forment les ustensiles en acier inoxydable. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir à propos de cette catégorie de produits et découvrez les caractéristiques et les normes essentielles selon lesquelles il est possible de reconnaître un plat en acier inoxydable de qualité : couleur, coupe et conception.

Couleur durable

Au moyen d'une couche extérieure comprenant du titane, l'acier inoxydable de Le Creuset résiste à la décoloration causée par l'exposition répétée à des températures élevées, et procure ainsi un lustre durable promettant des années d'aventure en cuisine.

Coupe

Les ustensiles de cuisson en acier inoxydable de Le Creuset sont conçus spécialement pour le confort, l'équilibre et le contrôle. Ils sont faits d'acier inoxydable de qualité supérieure pour résister aux situations les plus exigeantes.

Conception inégalable

L'acier inoxydable de Le Creuset est conçu pour livrer une efficacité optimale; en plein ce dont vous avez besoin. L'intérieur exceptionnel en aluminium chauffe rapidement et répartit la chaleur uniformément, permettant la maîtrise de n'importe quelle technique culinaire.

Conçu pour offrir une efficacité sans pareil, l'acier inoxydable de Le Creuset est un outil qui nécessite une finesse et un doigté minutieux. Le chef aguerri qui apprécie les techniques culinaires ingénieuses y trouvera son compte. Sauter, frire à la poêle, braiser, cuire vapeur, blanchir, saisir, pocher ou mijoter, l'acier inoxydable de Le Creuset permet l'exécution de toute technique culinaire sans faute.

Rendez-vous à l'adresse www.LeCreuset.ca pour obtenir plus de détails.