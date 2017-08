Décorer son logis à petit prix

L'automne approche à grands pas et l'envie de rafraichir votre intérieur en prévision de la saison du cocooning se fait sentir, mais après la rentrée des classes, votre budget est quelque peu serré. Pas de soucis! Il est possible de réaliser un aménagement qui a du caractère à moindre coût, en usant de sa créativité et en y investissant un peu d'effort.

Acheter usagé

Les sites de vente d'articles de seconde main tels Kijiji et LesPacs abondent sur le net. Ajoutez à cela les nombreuses pages Facebook du même genre et les magasins d'articles usagés et vous obtenez un choix incomparable d'articles en tout genre : meubles, vaisselles, électroniques, accessoires décoratifs, etc.

Évidemment, tout un tas de produits désuets ou de mauvaise qualité s'y retrouvent, mais avec de la patience et bien de la recherche, il y a de véritables perles à dénicher. Et le plus beau dans tout ça : les objets sont pratiquement toujours négociables, surtout si le vendeur est pressé de s'en départir.

Repérez ainsi les produits de qualité, qui sont propres et bien entretenus, et inspectez toujours les articles sur place avant d'en faire l'achat.

Créer

Nul besoin d'être un grand artiste pour réaliser des objets décoratifs uniques. Une peinture pour la chambre du plus jeune, de nouveaux coussins pour le sofa, une douillette personnalisée sont tous des projets accessibles et somme toute assez simples à réaliser.

Pour votre création, vous pouvez également demander l'aide de ceux et celles qui vous entourent, par exemple une mamie qui prendrait sans doute plaisir à vous guider pour la confection de votre suspension en macramé.

Usez d'imagination et inspirez-vous sur le Web et dans les magazines.

Récupérer

Vous avez une vieille table de salon quelque peu défraichi, plutôt que de dépenser quelque 300$ pour la remplacer, pourquoi ne pas simplement la revamper. Vous pourriez par exemple la décaper, si cette dernière est en bois, et tout simplement la revernir ou encore, vous pourriez carrément la peinturer avec une peinture au fini calcaire. Pour moins de 100$, vous obtiendrez un meuble personnalisé qui vous aura, de surcroît, empêché de consommer davantage.

Quant à vos vieux cache-pots, un petit coup de peinture en aérosol suffirait à les remettre au goût du jour. Pour une touche plus originale, utilisez un pochoir pour y ajouter une image telle un ananas, un cactus ou un mandala.

Et si vous avez de vieilles retailles de tissus qui trainent dans un coin, recyclez-les en cadres.

Magasiner les soldes

Tout au long de l'année, les boutiques font des promotions et des soldes pour écouler leurs marchandises. Surveillez les circulaires et pages Facebook de ces commerces afin d'en connaître les détails.

D'un côté, n'ayez pas peur d'investir pour des articles intemporels et de bonne qualité qui vous dureront longtemps et d'un autre côté, attendez les soldes avant de dépenser pour des objets dont la durée de vie utile sera moindre.

En mettant en pratique ces quelques conseils, vous n'aurez aucun mal à décorer votre logis à petit prix!