Réussir sa colocation

Que ce soit durant leurs études, pour démarrer leur vie professionnelle ou simplement pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de logement, plusieurs personnes font le choix de vivre en colocation. Plus qu'une simple histoire d'affinités, la colocation est un engagement sérieux et légal entre des colocataires et un propriétaire. Il vaut donc mieux savoir de quoi il en retourne et s'assurer de la réussite de notre colocation.

On connaît certainement tous des histoires désolantes entre propriétaire et locataire. Imaginez maintenant lorsqu'on ajoute des colocataires à l'équation, cela peut rapidement en venir à des débordements si tout un chacun n'est pas au fait de ses droits et devoirs.

Avantages

Conclure un bail en colocation comporte de nombreux avantages, le premier étant d'ordre financier. En divisant le coût de logement à deux, trois ou même quatre personnes, on a parfois la possibilité de choisir un appartement plus grand, mieux situé et offrant davantage de services que si l'on devait en assurer le paiement mensuel seul.

Vivre avec des colocataires peut aussi faciliter l'arrivée dans une ville ou un pays nouveaux. C'est également une façon de bâtir son réseau de contact et d'amis.

Inconvénients

À l'inverse, il peut arriver qu'une colocation tourne au vinaigre si l'une ou l'autre des personnes impliquées n'assument pas ses responsabilités.

Selon la Régie du logement du Québec comme tout locataire occupant seul un logement, les colocataires doivent respecter les obligations du bail. Entre autres, ils doivent :

• payer le loyer selon les modalités prévues au bail;

• utiliser le logement en personnes raisonnables;

• se conduire de façon à ne pas troubler la jouissance normale du propriétaire ou des autres locataires de l'immeuble.

Si votre colocataire omet de payer sa part, pourriez-vous êtes tenus responsable? Cela dépend de si votre obligation de payer est conjointe ou solidaire.

Une obligation conjointe est lorsque chacun des colocataires n'est responsable que de sa part de loyer. À l'inverse, lorsque l'obligation du paiement du loyer est solidaire, chacun des colocataires peut être tenu de payer la totalité du loyer. Dans ce cas, l'obligation solidaire est clairement spécifiée sur le bail.

Éducaloi émet cependant cet avertissement : «L'obligation est toujours solidaire si les locataires sont mariés ou unis civilement et que le bail a été signé pour les besoins courants de la famille.»

Choisir son ou ses colocataires

Vous songez à vous engager dans un bail avec des colocataires, sachez bien les choisir! On pourrait penser qu'un ami de longue date ferait un colocataire idéal. Pourtant, ce dernier ne partage peut-être pas les mêmes notions d'intimité que vous ni le même respect pour la vie privée ou la propreté. Il se pourrait donc que votre bon ami devienne davantage une source d'irritation qu'un partenaire de logement idéal.

Ainsi, avant de choisir à la hâte un colocataire, on prend le temps de s'assoir avec lui et de regarder quelles sont les attentes de part et d'autre.

Puisque bon nombre des conflits entre colocataires proviennent des tâches ménagères, on détermine préalablement qui fera quoi et dans quels délais on peut s'attendre à ce que cela soit fait.

Par exemple, Julie devra nettoyer la salle de bains toutes les semaines entre le vendredi et le dimanche, alors que Marie passera l'aspirateur et nettoiera le plancher chaque semaine, au plus tard le vendredi.

Outre les tâches domestiques, il y a également matière à discussion concernant les visites, l'intimité, les espaces personnels et les espaces communs.

Si vous refusez qu'on pénètre dans votre chambre sans votre accord ou si vous préférez ne pas avoir de visiteurs en semaine, après 22h, il est toujours préférable d'en faire mention avant de vous engager dans un bail de colocation.

La communication est véritablement gage de succès lorsqu'il est question de colocation. Il importe d'être clair et précis concernant ses attentes.