Douceur et confort à la chambre à coucher

Chaque année, de nombreuses tendances font leur apparition dans le domaine de la décoration intérieure. Mobilier, accessoires décoratifs, recouvrement de plancher, accessoires de plomberie, tout ou à peu près y passe. Pourtant, saison après saison, la literie demeure somme toute assez discrète. Or, voilà que depuis quelque temps, on assiste à sa révolution. Les tendances en matière d'habillage de lit prennent les devants et donnent le ton à la chambre à coucher.

On pourrait croire «qu'habiller» son lit est un art et nous n'aurions pas tout à fait tort.

En plus d'occuper une fonction esthétique, la literie apporte également du confort et le confort, en 2017, n'est plus négociable. On souhaite donc que notre lit, pièce centrale de la chambre, soit bien présenté, mais qu'il soit également accueillant, douillet et qu'il nous transporte directement dans les bras de Morphée.

L'une des grandes tendances de l'heure en matière de literie est d'ailleurs l'utilisation de matières chaleureuses et naturelles telles que le lin, la laine et les cotons organiques.

L'utilisation d'accessoires texturés et réconfortants comme des coussins de velours, de gros jetés molletonnés et des carpettes en macramé sont d'autant plus «in».

«Ce besoin de s'entourer d'objets réconfortants est une tendance qui nous vient des pays scandinaves», exprime Mme Joane Laurence, présidente chez Brunelli, entreprise québécoise spécialisée en literie, décorations et accessoires pour la maison. «C'est ce qu'on appelle le hygge», précise-t-elle.

Chez Brunelli, on sent bien l'influence de cette tendance majeure. On nous propose notamment des housses de couettes piquées de jersey de coton ultra douces, des jetés à grosses mailles style patchwork, des couvre-oreillers en lin et même, de grosses pantoufles confortables.

«Tous des produits qui nous procurent, l'instant d'un moment, un réel sentiment de confort et de sécurité, comme si notre chambre à coucher nous apaisait instantanément de la vie extérieure qui va très vite», ajoute Mme Laurence.

Et niveau couleur, mêmes aspirations : «Là aussi on retrouve des couleurs relaxantes, du rose poudré, du vert menthe et du gris pâle. Rien d'agressif, juste de la douceur», précise-t-elle.

Sur le lit, et plus globalement à la chambre à coucher, les textures s'entremêlent, mais le décor demeure néanmoins très léger. Nature, douceur et confort sont les mots d'ordre des tendances literie de l'année.

Mme Laurence nous conseille : «La literie est le complément de votre bien-être, écouter votre instinct, laissez-vous aller à ce qui vous fait sentir bien et vous relaxe dès que vous entrez dans votre nid douillet : votre chambre!»