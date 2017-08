EQ3 s'amène à Saguenay

Dès leur entrée au 1685, boulevard Talbot, à Chicoutimi, les clients pourront accéder à l'un ou l'autre des deux commerces, la boutique EQ3 occupant désormais la majeure partie du niveau inférieur.

Au total, ce sont tout près de 2000 pieds carrés qui seront consacrés aux meubles et accessoires de la compagnie canadienne basée à Winnipeg.

«Nous aurons de nombreuses pièces en démonstration. Du mobilier pour le salon, la chambre à coucher, la salle à manger, le bureau, mais aussi plusieurs accessoires comme de la literie, de la vaisselle, des luminaires et bien d'autres», explique Kathleen Gagné de la boutique EQ3 de Chicoutimi.

Les clients auront par ailleurs la possibilité de commander l'ensemble de la gamme EQ3 à partir du catalogue de l'entreprise.

«Le choix et la qualité des produits EQ3 sont exceptionnels. Pour la plupart des canapés et fauteuils, on peut entre autres choisir parmi plus de 130 tissus et cuirs de recouvrement. Certains modèles offrent même deux choix de coussins de dossier, soit capitonnés ou rembourrés de plumes, affirme Mme Gagné. Même chose du côté des tables, où le fabricant offre souvent une sélection de couleur de piètement et de matériaux pour le dessus.»

Modernes et abordables

L'entreprise EQ3 a fait sa marque dans l'ameublement moderne et abordable au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. Elle propose des produits au design fonctionnel, simples et épurés pouvant de surcroît être personnalisés.

La plupart de ses produits sont fabriqués directement à son usine de Winnipeg. Les délais de livraison sont ainsi fort raisonnables, variant de 4 à 10 semaines selon l'information qu'on peut lire sur le site du fabricant.

Il s'agit sans l'ombre d'un doute d'un bel ajout pour le commerce régional Potvin Tremblay Meubles qui viendra accroître son offre avec l'ouverture de la boutique EQ3.