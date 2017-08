Tout pour simplifier le quotidien des familles d'ici

Sophie Richard

En pleine frénésie entourant le retour à l'école, Les Éditions Pratico-pratiques lancent les nouveaux numéros des magazines 5 ingrédients - 15 minutes et Je Cuisine, en plus de son tout dernier livre de la collection 5 ingrédients - 15 minutes dédié aux soupers prêts à l'avance. Des publications culinaires qui raviront les parents pressés à la recherche d'idée de repas simples et savoureux!