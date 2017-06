Conseils d'achat: choisir sa tondeuse

La tonte du gazon fait partie des tâches incontournables de l'été. Certains apprécient ce moment et se font une fierté d'avoir un terrain bien entretenu, tandis que d'autres considèrent cette activité comme une corvée. Que l'on aime ou non tondre le gazon, lorsqu'on est équipé des bons outils, cette tâche domestique devient moins exigeante.

Comment choisir la tondeuse à gazon qui nous permettra d'économiser temps et effort? Avant de vous lancer dans le magasinage de tondeuses, prenez d'abord le temps de bien analyser vos besoins, ainsi vous économiserez temps et argent, en plus d'éviter de vous retrouver avec une machine qui ne réalise pas le travail aussi bien que vous l'auriez escompté. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez réfléchir :

Quelle est la grosseur du terrain?

Si votre terrain mesure moins que les trois quarts d'un acre (moins de 32670 pi2 ), une tondeuse poussée vous conviendra parfaitement.

Par contre, si le terrain est plus grand, il vous faudra envisager un modèle autoporté, c'est-à-dire une tondeuse munie d'un siège ainsi que d'un volant . En plus de la grandeur de votre terrain, n'oubliez pas de penser à votre santé, aux contraintes de temps et demandez-vous si vous préférez marcher ou conduire.

À poussée manuelle ou autoportée?

Les tondeuses à poussée manuelle sont idéales pour les terrains plats qui mesurent moins d'un quart d'acre (moins de 10890 pi2).

Si votre terrain est plus grand, s'il est accidenté ou sur une pente, choisissez plutôt un modèle autoporté.

Comment démarre-t-elle?

Certaines personnes arrivent à manipuler un lanceur moteur à corde, surtout ceux des nouveaux systèmes sans volet d'air ni amorçage. Toutefois, bon nombre de consommateurs préfèrent le système de démarrage électrique à bouton poussoir ou avec une clé, qui facilite considérablement le démarrage.

Existe-t-il des modèles plus silencieux?

Si vous devez passer la tondeuse à n'importe quelle heure du jour, ou si vous ne voulez pas déranger les voisins, choisissez une tondeuse plus silencieuse.

Quel entretien est requis?

De nos jours, grâce aux avancées technologiques, les appareils de jardinage nécessitent beaucoup moins d'entretien. Choisissez une tondeuse à poussée manuelle dotée de la fonction Just Check and Add qui vous permet de vérifier le niveau d'huile et d'en rajouter lorsque nécessaire , ainis vous n'aurez plus à vous soucier des changements d'huile.

À gaz, électrique ou à batterie ?

Il existe trois principaux types de tondeuses soient : les tondeuses électriques à batteries et à essence.

Légère et maniable, la tondeuse électrique est efficace. Par contre, il faut traîner le fil partout où l'on va, ce qui peut s'avérer un défaut considérable, surtout lorsqu'on est habitué de tondre avec un outil de jardinage sans fil. Par ailleurs, si votre terrain est de grande surface, la tondeuse électrique n'est pas idéale, puisque le cordon d'alimentation a une longueur limitée. En fait, ce type de tondeuse convient aux terrains présentant peu d'obstacles et dont la superficie est de 5 000 pi2 ou moins.

Si votre terrain fait moins de 5 000 pi2, que vous rechercher un appareil silencieux et plus écologique, la tondeuse à batterie est un choix à considérer. Ultra silencieuse, la tondeuse à batterie offre une tonte sécuritaire, puisque les risques de décharge électrique sont nuls et elle est sans émanation. De plus, elle procure à l'utilisateur une mobilité accrue du fait qu'elle n'a pas de cordon. Cependant, il faut prendre soin de vérifier l'autonomie de la batterie avant d'en faire l'achat, puisque certains modèles ont une autonomie insuffisante pour un terrain de taille moyenne.

Finalement, les tondeuses à essence, l'outil de tonte le plus prisé. Si vous recherchez un appareil de puissance supérieure et qui possède un moteur résistant, la tondeuse à essence n'a pas son pareil. Offert en versions poussée manuelle ou autopropulsée, avec ou sans système de démarrage électrique, ce type de tondeuse est conçu pour les grands terrains. De plus, lorsqu'elle est munie d'un moteur à deux temps (huile à moteur intégrée à l'essence), la tondeuse à essence peut être utilisée sur les terrains en pente, à condition que la dénivellation ne soit pas trop forte. Encore là, il existe différents modèles. Certains ne font que couper le gazon puis le propulser, d'autres le déchiquettent et certains le ramassent à l'aide d'une poche. Le meilleur achat est de choisir une tondeuse à gaz qui offre les trois, c'est-à-dire une trois dans un.

À rayon de braquage zéro ou autoportée?

Les tondeuses à rayon de braquage zéro sont habituellement plus dispendieuses, mais elles sont idéales pour les terrains plats. Si la pelouse est située sur un terrain accidenté, il est préférable de vous procurer une tondeuse autoportée ou un tracteur de pelouse.

De quelle grandeur de châssis de tondeuse ai-je besoin?

Cette question s'applique uniquement aux tondeuses autoportées. Pour les terrains de moins d'un acre et demi (moins de 65340 pi2 ), recherchez un châssis de 30 à 40 pouces.

Pour les terrains mesurant entre 1,5 et 3 acres (entre 65340 pi2 et 130680 pi2 ), vous aurez besoin d'une tondeuse avec un châssis de 40 à 48 pouces, et pour les propriétés de 3 acres et plus (plus de 130680 pi2 ), le châssis de tondeuse mesurera de 48 à 61 pouces.