L'Hôtel Universel d'Alma fait peau neuve

L'Hôtel Universel Centre des congrès d'Alma a été complètement rénové pour répondre aux nouvelles réalités des voyageurs et gens d'affaires, notamment sur le plan technologique.

C'est un hôtel 4 étoiles au style recherché et offrant un maximum de confort que les dirigeants de l'établissement ont dévoilé, le 21 juin dernier, à l'occasion d'une activité spéciale réunissant une centaine de gens d'affaires.

Investissement de 1.4 M$

Au total, plus de 1.4 millions $ ont été investis pour réaliser ces rénovations majeures.

Au nombre des travaux réalisés, soulignons la revitalisation de plusieurs salles de réunion, le réaménagement complet des chambres et des suites exécutives, la mise à niveau de l'espace piscine intérieure avec spa, la rénovation et la modernisation du décor ainsi que la construction d'une nouvelle salle VIP pouvant accueillir 25 personnes au restaurant Pacini, l'actualisation du système d'ascenseur, ainsi que le réaménagement de la salle de mise en forme, qui a été dotée de nouveaux équipements sportifs.

Alliant modernisme, élégance et confort, les travaux de rénovation, incluant le choix des matériaux et la décoration, ont été réalisés à 95 % par des entreprises locales.

Les travaux de rénovation du complexe hôtelier ont débuté à la fin septembre 2016 et ont officiellement pris fin au début de juin 2017. Le défi majeur de ce projet a été de compléter une portion importante des travaux, notamment la rénovation des 64 chambres standards, pour l'ouverture des Jeux du Québec.

Chambres au cachet contemporain

Les 72 chambres du complexe hôtelier almatois se distinguent par leur cachet contemporain. De plus, elles sont dotées de tout le matériel technologique pour répondre aux besoins de la clientèle actuelle. Par exemple, il est possible de brancher son ordinateur, sa tablette ou son téléphone intelligent directement à la télé, via la technologie sans fil, ce qui permet d'utiliser celle-ci comme écran.

Soulignons également que chacune des 13 suites exécutives a été aménagées selon un modèle spécifique et qu'elles offrent toutes un petit « plus » distinctif.

D'autres réaménagements prévus

«Dans un marché en constante évolution, nous devons demeurer compétitif et attrayant auprès de nos clients » mentionne le directeur général Monsieur Carl Gauthier. Dans les prochains mois, l'hôtel compte réaménager complètement la réception ainsi que le lobby du complexe.

Des améliorations appréciées des clients

Depuis les rénovations, les dirigeants peuvent affirmer que les résultats se font déjà sentir, comme en témoigne la hausse du taux d'occupation au cours des derniers mois. Un survol rapide des notes de satisfaction et des commentaires clients sur différentes plateformes de réservations permet également de constater le point de vue fort positif des gens qui ont séjournés dernièrement au complexe hôtelier d'Alma.

Une offre d'hébergement bonifiée

Grâce à l'investissement majeur qui a permis de revamper complètement l'Hôtel Universel Centre des congrès, le secteur d'Alma voit son offre d'hébergement touristique améliorée, ce qui représente un attrait de plus pour la clientèle corporative, ainsi que les touristes qui séjournent au lac Saint-Jean. D'autant plus que l'Hôtel Universel Centre des congrès d'Alma profite d'un emplacement stratégique, puisqu'il est situé au coeur du centre-ville d'Alma.

Un complexe hôtelier à découvrir !