Des objets recyclés en jardinière

Elles n'ont rien de vieilles, semblent même assez neuves et pourtant elles font le travail. Achetées à faible coût dans un magasin à grande surface ou au magasin d'occasion, les passoires font de jolies jardinières et ont, qui plus est, déjà les trous nécessaires à l'écoulement de l'eau. Petite astuce : si vous trouvez des passoires somme toute assez ordinaires, en métal gris, peignez-les à la peinture en aérosol, pour...

Chaises, tables d'appoint, dessertes, ils font tous de magnifiques supports à plantes. Qu'ils soient en bois ou en métal, on peut les laisser sur leur fini d'origine ou les peindre avec les produits appropriés. Une couche de vernis et un bon nettoyage suffisent parfois à leur redonner tout leur lustre.

Les cages d'oiseaux qu'importe leur fini, leur couleur et leurs dimensions font de superbes jardinières. On les suspend ou on les laisse reposer sur le sol. Pour plus de textures, on n'hésite pas à faire pendre du feuillage à l'extérieur de la cage.

