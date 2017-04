Des escaliers hors de l'ordinaire

S'il y a bien un endroit où nous ne pensons pas à ajouter de la couleur et de la décoration, c'est bien dans les escaliers, plus précisément, les contremarches. Dans le corridor menant à l'étage ou au sous-sol, plusieurs d'entre nous ajoutons des cadres ou de la couleur, alors qu'il suffirait d'être un peu imaginatif. Imaginez vos escaliers devenir eux-mêmes des oeuvres d'art!

Sur la Toile, plusieurs compagnies offrent un produit de vinyle adhésif représentant un paysage, des motifs ou des pensées. Conçus pour être facile à installer et résistant aux dommages, la plupart des autocollants décoratifs sont facilement amovibles afin de ne pas endommager les escaliers, vous permettant de tenter l'expérience sans tracas. Les locataires de logement pourront aussi améliorer leur décor.

Ce produit constitue un amusement et un outil de décoration facile pour ceux qui ne veulent pas s'engager à long terme à une conception permanente. En effet, selon plusieurs distributeurs du produit, les bandes ne font pas de bulles comme le papier-peint, elles ne se salissent pas et ne se déchirent pas. Elles collent sur toute surface plane et propre comme le carrelage, la pierre, le bois, le métal, etc.

Peinture

Le concept pourra aussi vous inspirer à créer vous-mêmes vos motifs ou pensées en peinturant vos contremarches. Que penseriez-vous d'un escalier arc-en-ciel ou signé par les membres de votre famille? Seule votre imagination sera votre limite. Une façon originale d'ajouter de la vie à votre décor.