Des accessoires qui rafraichiront votre décor

Pour donner à son décor un air frais et printanier, il n'est pas nécessaire de se lancer dans de grandes rénovations, il suffit de jouer avec différents accessoires pour vitaliser les pièces de la maison.

Voici quelques articles déco pour égayer votre intérieur.

1- Dernière nouveauté du printemps de Marie-C Vincent Art & maison, le pot Diva apporte une brise florale dans les pièces de la maison. Une façon originale de faire entrer la nature dans votre intérieur! Pour connaître les points de vente, consultez le site de Marie-C Vincent (www.mariecvincentartetmaison.com/) ou sa page Facebook.

2- Les cactus sont de tous les décors cette saison. Ajoutez u peu de piquant à votre porte d'entrée avec le paillasson Les Cactus de la Maison Simons. Format : 40 x 70 cm. Disponible en ligne à https://m.simons.ca

3- Avec son colori aqua et ses rayures tuiles, le cache oreiller Euro Mosaïque Exotique de Kas Australia apporte une vague rafraîchissante. Effet wow assuré dans la chambre à coucher. Format carré européen, 26x26 pouces. En vente chez Simons Maison : https://m.simons.ca

4- Une déco sous le thème de la botanique dynamisera le décor de votre chambre à coucher. Housse de couette et taies d'oreillers à motif floral, de la collection STRANDKRYPA, de Ikea Canada. 100% coton. Disponible en ligne: www.ikea.com

5- Accessoire indispensable pendant la belle saison, la fouta tunésienne peut aussi bien servir de jeté, de serviette de plage, de couverture pour les piques-niques... Sur la photo, Fouta Nid d'Abeille La Dominique de la compagnie québécoise Famille Nomade. Format 38x79 pouces, 100% coton, tissage nid d'abeille. Avec ses teintes de turquoise et de jaune, il suffit de déposer cette fouta sur un fauteuil ou un sofa en guise de jeté pour apporter une touche vitaminée au décor. En vente à la boutique en ligne de Vestibule : www.boutiquevestibule.com

6- Linges à vaisselle aux motifs de fleurs de Bloomingville. Format: 28 po x 20 po. 100% coton. Vendu à l'unité. Disponible à l'adresse suivante: www.boutiquevestibule.com.

7- Ensemble de deux vases muraux avec support en cuivre. Vu sur le site Vestibule Boutique Art de vivre : www.boutiquevestibule.com

8- Les cactus et plantes grasses en pots de Marie-C Vincent Art & maison, des créations régionales, allient décoration florale et design. Pour connaître les points de vente, consultez le site de Marie C Vincent (www.mariecvincentartetmaison.com/) ou sa page Facebook.