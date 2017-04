Des habitations sur roues modernes et confortables

Partir à l'aventure, là où la route nous mène, voilà une façon bien intéressante de vivre ses vacances d'été et pour certains, ses longs mois d'hiver. Passé un certain âge, on est cependant moins tenté par les terrains sauvages et les tentes sur sol inégal. On recherche, et avec raison, un peu plus de confort et de commodités. C'est pourquoi bon nombre de Québécois se tournent vers les motorisés, devenus de véritables habitations sur roues.

Offrant à la fois la possibilité de se déplacer où bon nous semblent à travers le Canada et les États-Unis et le confort d'une habitation moderne, les véhicules récréatifs motorisés connaissent une grande popularité.

Que l'on souhaite partir à la découverte des plus beaux coins de la province ou encore s'évader durant plusieurs mois en Floride, il existe un motorisé pour à peu près tous les types d'acheteurs et toutes les formes d'utilisation.

Daniel Emond, propriétaire de VR Emond Plus, en sait quelque chose. À son commerce de Québec, spécialisé dans la vente en consignation, il reçoit des autocaravane, roulottes et caravanes à sellette en tout genre.

«Aujourd'hui, les gens recherchent soit de très petits modèles de motorisés, 22 ou 24 pieds, ou de très gros, allant jusqu'à 45 pieds. La première catégorie d'acheteurs est généralement composée de gens qui en sont à leur premier achat de motorisé alors que le deuxième groupe est composé d'habitués, des gens plus aisés financièrement qui partent pour de longs mois en Floride», explique M. Emond qui possède plusieurs années d'expérience dans le domaine du VR.

Lorsqu'on pense aux motorisés de classe A, on fait évidemment référence à des modèles luxueux comprenant tous les équipements dernier cri.

«La plupart des classes A sont équipés de façon similaire : antenne pour la télé, laveuse, sécheuse, chambre fermée, plusieurs téléviseurs. Ce sont des modèles ultraconfortables permettant de vivre aussi bien qu'à la maison», mentionne M. Emond.

Quant à elles, les autocaravanes de classe B et C sont de plus petites dimensions. Elles offrent moins d'espace intérieur, mais facilitent les déplacements. Ceux et celles qui souhaitent ainsi voyager d'un endroit à un autre de façon régulière les trouveront sans doute plus faciles à manoeuvrer et à déplacer.

Pour tous les goûts et tous les budgets

De nombreux facteurs déterminent le modèle de véhicules récréatifs convenant à vos besoins. C'est pourquoi le processus d'achat d'un VR nécessite souvent l'intervention d'un conseiller expérimenté.

«Chez VR Emond Plus, nous questionnons les clients afin de mieux les connaître. Nous devons savoir quel niveau de confort ils recherchent, le nombre de places à coucher qu'ils désirent, l'utilisation qu'ils prévoient faire de leur VR, le type de voyage qu'ils désirent entreprendre, etc. Et si nous avons en inventaire des modèles qui leur conviennent, il nous fera plaisir de leur faire visiter. Autrement, nous ne tentons jamais de leur proposer un véhicules qui ne répondra pas à leurs besoins», mentionne Daniel Emond.

